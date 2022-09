Unilever moet op zoek naar een nieuwe ceo. Grijpt die straks wél naar het mes?

Alan Jope in 2019 op het World Economic Forum in Davos. Beeld Bloomberg via Getty

Als de koers van een aandeel omhoogschiet als blijkt dat de ceo vertrekt, rijst altijd het vermoeden dat het om een opgelegd afscheid gaat, of minstens onder lichte dwang. Maar niet bij Unilever, denkt Fernand de Boer, analist bij de Belgische zakenbank Degroof Petercam. Maandag maakte het levensmiddelenconcern voorbeurs bekend dat Alan Jope het eind 2023 voor gezien houdt, waarna de koers met 1,7 procent steeg.

‘Het feit dat Jope nog zo lang aanblijft, duidt erop dat het zijn eigen beslissing was om te stoppen’, licht De Boer toe. ‘Dat Unilever nog een opvolger moet zoeken, geeft aan dat ook de onderneming verrast was.’

Jope zal zich tot zijn laatste werkdag ‘volledig blijven concentreren op de gedisciplineerde uitvoering van onze strategie’, zei de Schotse ceo. Over die strategie was het afgelopen jaar veel te doen. De relatie tussen Jope en een deel van de aandeelhouders raakte in die periode danig gebrouilleerd.

Het concern, bekend van merken als Dove, Ben & Jerry’s en Knorr, was op de beurs achtergebleven in vergelijking met sectorgenoten als Danone en Nestlé. Unilever zou te weinig investeren in innovatie en te veel aandacht besteden aan duurzaamheid. Volgens de Britse fondsbeheerder en grootaandeelhouder Terry Smith was het bedrijf ‘de kluts kwijt’.

Het ging van kwaad naar erger toen Jope begin dit jaar probeerde om de consumententak van farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) in te lijven. Dat had met 60 miljard euro de grootste overname uit de geschiedenis van Unilever moeten zijn, maar beleggers en analisten zagen er niets in. Volgens de Amerikaanse zakenbank Bernstein zou de deal 12 miljard euro aan aandeelhouderswaarde vernietigen. Zover kwam het niet. GSK wees het bod af en Unilever staakte de overnamepoging.

Onderdelen meer waard dan geheel

Activistische beleggers hopen dat de volgende ceo hardere keuzes maakt dan Jope, en dat die sneller en grootschaliger afscheid durft te nemen van bepaalde activiteiten.

Er zit intrinsiek meer aandeelhouderswaarde in Unilever dan eruit komt, menen activistische beleggers. Een van hen is Nelson Peltz, de 80-jarige Amerikaanse miljardair die begin dit jaar een belang van 1,5 procent in Unilever nam. Twee maanden geleden veroverde hij er ook een zetel in de raad van commissarissen. Eerder al dwong Peltz met zijn beursvehikel Trian giganten zoals Pepsico en Procter & Gamble tot ingrijpende transformaties, waaronder het verkopen van onderdelen.

De logica daarachter is dat de onderdelen van het concern apart meer waard zijn dan het geheel. Toen Bloomberg die oefening deed in februari, stelde het persagentschap vast dat de waarde van Unilevers consumententak en voedingstak samengeteld uitkwam op 175 miljard euro, terwijl de effectieve beurswaarde ervan bleef steken op 142 miljard. Een opsplitsing zou dus waarde creëren voor de aandeelhouder.

Extra belastingen

Zo’n drastische opsplitsing wilde Jope niet aan. Kort na het GSK-debacle kwam hij wel met een nieuwe strategie. Sinds april werkt Unilever met vijf bedrijfsonderdelen: schoonheid, persoonlijke verzorging, huishoudelijke producten, voeding en ijs. Dat maakt het in theorie wel makkelijker om straks divisies te verkopen.

Analist Dea Shehu van de Belgische bank KBC sluit niet uit dat er nog enkele onderdelen worden afgestoten, maar een splitsing ligt volgens haar minder voor de hand. Jope heeft er al op gewezen dat dit zou leiden tot extra belastingen, stipt ze aan. ‘De activiteiten die op de schop kunnen gaan, staan nogal goedkoop in de boeken, terwijl ze de voorbije jaren een pak meer waard zijn geworden. Bij een verkoop zullen daardoor extra belastingen moeten worden betaald.’

Sowieso vindt Shehu de timing ongelukkig voor een mogelijke splitsing, ‘gezien de tegenvallende verkoop, hoge inflatie en de toenemende concurrentie van huismerken’.

De vraag is ook hoeveel waarde zo’n opsplitsing überhaupt creëert, stelt De Boer. ‘Je kunt een divisie als persoonlijke verzorging wel vergelijken met die van de hoogst gewaardeerde concurrent, maar die laatste heeft ook hogere groei en grotere winstmarges laten zien. Afsplitsen alleen zal dus niet de verhoopte waarde creëren.’

Unilever doet het sinds de strategie-update op de beurs relatief beter zijn concurrenten, merkt De Boer nog op. ‘Jope heeft de voorbije jaren veel kritiek gehad van aandeelhouders, maar sinds het afblazen van de overname van de consumententak van GSK en de strategie-update is die voor een stuk weggevallen. Jope heeft een andere structuur neergezet, die moet leiden tot snellere groei en meer winst. We zullen het komende jaar moeten zien hoe succesvol die in werkelijkheid is.’