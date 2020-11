Unilever krijgt groen licht rechter, GroenLinks blijft probleem

Het Unilever-kantoor in Londen. Beeld Reuters

Die spoedwet regelt dat een bedrijf eerst moet afrekenen met de Nederlandse fiscus als het verhuist naar een land zonder dividendbelasting, zoals het Verenigd Koninkrijk. Volgens Unilever komt dat neer op een bedrag van 11 miljard euro. De multinational heeft eerder laten weten af te zullen zien van de verhuizing als het GroenLinks-voorstel aangenomen wordt door de Tweede en Eerste Kamer.

Unilever heeft nu nog een Nederlands en een Brits aandeel en twee hoofdkantoren, in Londen en Rotterdam. De ‘unificatie’ moet een einde maken aan die dubbele structuur, waardoor het bedrijf achter onder meer Calvé, Dove en Unox slagvaardiger wordt. De Nederlandse en Britse aandeelhouders stemden met meer dan 99 procent voor.

Nu de rechter groen licht heeft gegeven, houdt de dubbele structuur van Unilever per 29 november op te bestaan. Wel kan de multinational de rechter voor die datum nog vragen om de eenwording stop te zetten, omdat die niet langer in het belang is van - de betrokkenen bij en aandeelhouders van - Unilever. Dat kan het geval zijn als de verhuisboete van GroenLinks werkelijkheid wordt.

Complicatie is dat het voorstel niet voor 10 december behandeld wordt in de Tweede Kamer. Dat betekent dat mogelijk tot die tijd onduidelijk blijft of het voorstel een meerderheid haalt. Unilever loopt zo het risico alsnog de miljardenboete te moeten betalen als het de eenwording eind deze maand doorzet. Volgens het bedrijf is de verhuisboete strijdig met Europese regels en diverse verdragen. Ook de Raad van State velde een vernietigend oordeel, maar het GroenLinks-plan is allerminst kansloos in de Kamer.