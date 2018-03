Unilever hakt knoop door en kiest voor hoofdkantoor in Rotterdam

De keuze voor Rotterdam is wel een behoorlijke opsteker voor Mark Rutte. De VVD-premier kwam eind vorig jaar zwaar onder vuur te liggen omdat het kabinet de dividendbelasting af wil schaffen. Die maatregel, die jaarlijks 1,4 miljard euro kost en die geen enkel verkiezingsprogramma stond, is vooral bedoeld om het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen. Marijn Dekkers, de president-commissaris van Unilever, zei vanmorgen in een toelichting dat fiscale redenen geen rol hebben gespeeld bij het besluit. 'Groot-Brittannië kent ook geen dividendbelasting, dus dat maakt niet uit.' Het handelsvolume in Nederlandse aandelen Unilever is nu al groter dan in Britse aandelen van het concern. Volgens Dekkers was dat de reden om voor Nederland te kiezen. Die keuze geeft de minste overlast voor de aandeelhouders van Unilever.



De mogelijkheden die Nederland heeft om een beschermingsconstructie in te bouwen tegen overnames hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor Rotterdam. Met het juridische hoofdkantoor in Nederland kan Unilever zich beter verweren tegen de activistische aandeelhouders die snelle winsten willen. Paul Polman wil een duurzame koers en heeft zich altijd afgezet tegen deze vaak Angelsaksische aandeelhouders, die ook achter de vijandige overname vorig jaar zaten. In Nederland is de aandeelhouder minder dominant dan in Groot-Brittannië en worden bedrijven geacht ook naar andere betrokkenen te kijken, zoals werknemers, klanten, toeleveranciers en maatschappelijke partijen.