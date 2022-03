Unilever gaat jaarlijks gezondheidsprestaties publiceren

Mooi weer in Nederland, een karretje met ijs doet goede zaken. Beeld ANP / Pim Ras

Het besluit volgt op een oproep van aandeelhoudersgroep ShareAction. De Britse non-profitorganisatie, gesteund door een grote groep investeerders, diende een resolutie in met de oproep aan Unilever om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van zijn consumenten. De investeerders willen dat het concern doelen gaat stellen om het assortiment te verbreden met meer gezonde producten.

Unilever heeft verhoudingsgewijs veel ongezonde producten in het assortiment, waaronder Unox-worsten en Ben & Jerry’s-ijs. In 2020 beloofde het bedrijf al een vermindering van zout, suiker en calorieën en meer gezonde producten.

ShareAction schreef in de resolutie: ‘Een voedingsmiddelenfabrikant zo groot als Unilever heeft de macht om de gezondheid van miljoenen mensen over de hele wereld te verbeteren.’ De aandeelhoudersgroep is blij met de door Unilever beloofde transparantie en hoopt dat andere bedrijven in de sector volgen. Unilever, dat in 2020 uit Nederland vertrok en nu volledig Brits is, zegt dat ShareAction zijn resolutie inmiddels heeft ingetrokken. Conor Quinn, woordvoerder van ShareAction, laat weten dat de organisatie in de gaten houdt of Unilever zijn beloftes waarmaakt. ‘Als we niet tevreden zijn, kunnen we opnieuw een resolutie indienen.’

Volgens Access to Nutrition Initiative (ATNI), een onafhankelijke organisatie die voedingsbedrijven onderzoekt, was vorig jaar 17 procent van Unilevers assortiment gezond. Daarmee scoort het bedrijf slechter dan concurrenten als Danone (61 procent) en Nestlé (43 procent). Unilever zelf becijferde echter dat 61 procent van zijn producten voldoet aan de eigen gezondheidsmaatstaf ‘Highest Nutritional Standards’ (HNS).

Verschillende meetmethodes

Dat komt doordat Unilever en ATNI verschillende meetmethodes hanteren, zegt Marlous den Bieman, woordvoerder van Unilever. ATNI houdt volgens haar geen rekening met een aantal productcategorieën, waaronder thee, zout en azijn. Maar wel met suiker en vet. Waarom de scores dan toch zo ver uit elkaar liggen, kan Den Bieman niet verklaren. Ze vertelt dat Unilever momenteel samenwerkt met ATNI aan een strategie om het assortiment gezonder te maken.

De Britse multinational onderzoekt nog welke gezondheidsmaatstaf het uiteindelijk gaat hanteren voor zijn producten. Naast de zes door overheden goedgekeurde maatstaven is ook Unilevers eigen keurmerk een optie. Volgens Den Bieman gaat het bedrijf op zoek naar het ‘meest ambitieuze’ keurmerk.