Unilever dreigt online advertenties terugtrekken, maar gaat dat wel zo makkelijk?

Beëlzebub

De enige online advertentiemogelijkheid met een vergelijkbaar bereik is Amazon, suggereerde topman Martin Sorrell van het internationale reclamebureau WPP deze week op de BBC- website. De vraag is of Unilever er voor voelt al zijn eieren in het mandje van Amazon te leggen. Het zou zijn merken dan uitleveren aan een websuper die zich steeds meer tussen de fabrikant en zijn belangrijkste afnemers wurmt: de supermarkten en kruideniers die in Amazon hun grootste bedreiging zien. Dat is toch of je de duivel met Beëlzebub uitdrijft.



De derde factor is: kunnen Facebook en Google wel dicteren wat er op hun platformen gebeurt? En wíllen ze dat wel? Unilever komt met zijn fatsoenspleidooi terwijl regeringen wereldwijd onlinemedia in de nek hijgen. Ze eisen dat die harder optreden tegen alles wat politiek vies en moreel voos is. De beide internetgiganten houden dapper vol dat ze slechts een doorgeefluik zijn. 'We hebben geen redacteuren', roepen Facebook en Google in koor: het zijn onze zelfdenkende algoritmen die de dienst uitmaken.