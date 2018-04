Unilever danst wederom naar de pijpen van de aandeelhouders

Unilever-topman Paul Polman gaat opnieuw door de knieën voor de aandeelhouders. Het Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern koopt vanaf volgende maand voor maximaal 6 miljard euro aan eigen aandelen in, zo werd donderdag bekendgemaakt. Omdat de winst dan over minder aandelen verdeeld hoeft te worden, worden de resterende aandelen meer waard en daar zijn beleggers in Unilever blij mee.



Unilever kocht vorig jaar al voor 5 miljard euro aan eigen aandelen in. Dat ­gebeurde nadat een vijandige overname­poging van het Amerikaanse Kraft Heinz was afgeslagen. Unilever schrok zo van die onverwachte overval dat het zijn aandeelhouders in de watten ging leggen. Dit terwijl de als duurzaam en sociaal bekendstaande Polman niets ziet in het paaien van aandeelhouders door eigen aandelen in te kopen.

Met het oog op de lange termijn kunnen de miljarden beter geïnvesteerd worden in (onderzoek naar) nieuwe producten