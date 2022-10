Uitzendbureau Randstad bezorgd om aanwas van goed in de markt liggende arbeidskrachten

Wereldwijd steeg de nettowinst van Randstad het afgelopen kwartaal met 16 procent tot 230 miljoen euro. Beeld ANP

Uitzendconcern Randstad merkt nog weinig van de inflatie. De vraag naar uitzendkrachten nam in het derde kwartaal slechts ‘marginaal’ af. Randstad-topman Sander van ’t Noordende sprak dinsdag van een financieel sterk kwartaal. Zo kwam de totale omzet uit op ruim 7 miljard euro, een stijging van 12 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Wereldwijd steeg de nettowinst met 16 procent tot 230 miljoen euro.

Dominique Hermans, bestuursvoorzitter van Randstad Nederland, nuanceert het beeld dat de groei in Nederland tot stilstand is gekomen. De ‘covid-gerelateerde’ banen zijn immers uit de cijfers verdwenen. Tijdens de lockdowns in 2021 leverde Randstad veel medewerkers voor vaccinatiecentra en teststraten. ‘Die business is er dit jaar niet meer, we groeien juist in andere sectoren. In feite compenseren we nu de banen die we tijdelijk verloren tijdens de coronacrisis.’

Randstad ziet dat eenderde van het aantal werknemers in covid-gerelateerde banen is verdwenen. Hermans: ‘Niet zo gek, want we hadden veel gepensioneerde artsen die in teststraten wilden werken of hielpen bij vaccinaties. Zij keren niet terug op de arbeidsmarkt.’

Arbeidsmarkt ‘zeer gespannen’

Randstad constateert dat de Nederlandse arbeidsmarkt ‘zeer gespannen’ blijft. Meer dan 400 duizend vacatures staan open. De arbeidskrapte is vooral zichtbaar in transport en logistiek en in de administratieve beroepen, waar het aantal openstaande vacatures is toegenomen met 31 procent in vergelijking met oktober 2021. ‘En die krapte op de arbeidsmarkt zal voorlopig aanhouden, er is werk aan de winkel’, zegt Hermans.

Mensen hoppen tegenwoordig sneller van baan naar baan. Maar Randstad ziet in Nederland een ‘mismatch’ bij de opleidingen. Vooral sectoren als techniek en ict kampen met een structureel gebrek aan personeel. Bart van Krimpen, arbeidsmarktanalist bij Randstad: ‘Met als gevolg dat continu veel vacatures openstaan.’

Techniek en ict behoren tot de kansrijkste beroepen. De mismatch ontstaat volgens Randstad door de in- en uitstroom in minst kansrijke beroepen als fotograaf of musicus en de administratieve sector. ‘De verwachte instroom bij die beroepen zal de komende jaren hoger zijn dan de vraag’, aldus Van Krimpen. ‘Het is jammer dat jongeren kiezen voor opleidingen met minder kansen.’

Hermans pleit al langer voor een hervorming van de arbeidsmarkt. ‘Ik durf te zeggen dat we jonge mensen opleiden voor werkloosheid. We zullen ze eerder moeten adviseren bij hun studiekeuze.’

Jeugd naar techniek en ict duwen

Jongeren moeten meer naar de kansrijke opleidingen in techniek en ict worden geduwd om te voorkomen dat ze vroegtijdig aan de kant komen te staan. ‘Wie opleidingen volgt voor kansrijke beroepen heeft ook de komende jaren voldoende perspectief op de arbeidsmarkt’, stelt Van Krimpen.

En Hermans: ‘Wanneer je toch musicus wil worden, koppel er dan een pedagogische scholing aan vast. Dan kun je enerzijds je hart volgen, maar later altijd nog als docent voor de klas staan.’

Randstad noemt de vergrijzing de ‘grootste uitdaging van de komende generaties’. Bij de invoering van de AOW in 1957 stonden tegenover elke 65-plusser zeven mensen in de werkzame leeftijd. Die verhouding is nu één op drie en het zou in 2030 in Zuid-Europa één op twee kunnen worden, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘We zijn onvoldoende doordrongen van de effecten op de arbeidsmarkt’, zegt Hermans.

Door het stijgen van de pensioenleeftijd is de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt gestegen. Met als gevolg dat in sommige branches de komende jaren veel vacatures zullen ontstaan. Zo is 50 procent van de buschauffeurs ouder dan 55 jaar. Van Krimpen: ‘Daarvan moeten er dus de komende jaren veel worden vervangen.’

Beperken van de arbeidsvraag

Bas van Weel, algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam pleit voor het beperken van de arbeidsvraag. ‘We moeten juist niet het arbeidsaanbod stimuleren. De markt blijft krap. Moeten we straks één op één die buschauffeurs vervangen? Je kunt het openbaar vervoer ook anders organiseren, zodat we minder chauffeurs nodig hebben.’

Het past in een andere visie op de arbeidsmarkt, zegt Van Weel. ‘We moeten echt naar andere oplossingen kijken. Die paar duizend extra chauffeurs gaan we toch niet vinden. Wellicht gaat de kwaliteit van de dienstverlening omlaag met minder chauffeurs. Maar je kunt denken aan andere modellen.’

Van Weel ziet nu ‘een conjuncturele afkoeling’ ontstaan die tot bezinning dwingt. ‘Philips ontslaat nu ook mensen, omdat het niet goed gaat. We moeten wennen aan een samenleving waarin niet méér arbeiders komen maar juist minder.’

Ook nu zal de arbeidsmarkt zich aanpassen, aldus Van Weel. ‘De inflatie is hoog, maar recessies komen en gaan.’