Uit de schoorstenen van dit nieuwe cruiseschip komen geen zwarte rookpluimen

De Costa Smeralda op haar eerste proefreis met passagiers. En witte rookpluim. Beeld Meyer Turku

De Costa Smeralda is een gigantisch schip, en de brug lijkt nog het meest op een uitvergrote versie van een cockpit. Er is alle ruimte, zelfs voor een kerstboom. De hedendaagse versie van de stuurhut bevindt zich op stuurboord. Hier wil de kapitein van dit schip, Massimo Garbarino, iets laten zien.

Een geel lampje, midden op het bedieningspaneel. ‘Als dit licht aan gaat’, zegt Garbarino, ‘dan schakelen we over op mariene gasolie.’ Naast het licht staan waarschuwende woorden. ‘Visible smoke expected.’

Zichtbare rook. Dat wil dit nieuwe cruiseschip, dat vanaf 21 december zijn eerste reis met passagiers maakt, koste wat het kost vermijden. Het schip, eigendom van Costa Cruises, vaart op vloeibaar aardgas (lng) – en dat is in de wereld der cruiseschepen niet minder dan een revolutie. Tot nu toe was mariene gasolie (mgo) de gangbare brandstof. De Costa Smeralda is pas het tweede cruiseschip ter wereld op lng.

Is dat gele licht al vaak aan gegaan, op de reis die de Costa Smeralda maakte van de werf in het Finse Turku naar Barcelona, waar het schip vorige week voor het eerst aan de wereld werd getoond? ‘Nee’, zegt Garbarino tevreden, ‘niet één keer. Zelfs niet toen we met tegenwind de haven van Barcelona invoeren.’

Cruiseschepen zijn grote vervuilers. De schepen van Carnival Corporation – het moederbedrijf waartoe Costa Cruises behoort – stootten in 2017 tien keer zo veel zwaveloxiden (SO x ) uit als de 260 miljoen auto’s in Europa bij elkaar. Dat berekende de Europese actiegroep Transport & Environment. De zwavel veroorzaakt zure regen, en voor mensen met longaandoeningen is het een crime. Iets dergelijks geldt voor de uitstoot van stikstofverbindingen (NO x ).

‘Steden verbannen terecht dieselwagens, maar ze geven vrije doorgang aan cruisemaatschappijen die giftige dampen uitspuwen. Dat is onaanvaardbaar’, zei Faig Abbasov, manager scheepvaart bij Transport & Environment bij de lancering van de studie.

De meest vervuilende cruiseonderneming in 2017 was Costa Cruises. Het bedrijf tracht zijn leven nu te beteren met de Costa Smeralda. Door vloeibaar aardgas te gebruiken wordt de uitstoot van zwavel teruggebracht tot nul. De stikstofuitstoot zou met 85 procent moeten afnemen. Het verschil is ook te zien: uit de schoorstenen van dit schip komen geen zwarte rookpluimen. ‘Dat was een van de problemen’, zegt kapitein Garbarino. ‘Bij de andere schepen sloeg het dek op den duur zwart uit van de roet.’ Om nog maar te zwijgen over de stank van de oliedampen.

Kapitein Massimo Garbarino: ‘Bij de andere schepen sloeg het dek op den duur zwart uit van de roet.’ Beeld Carnival Corporation

Het gebruik van de schonere brandstof heeft een prijs. Het aardgas wordt gekoeld tot 161 graden onder nul, maar zelfs dan zijn de tanks aan boord nog twee keer zo groot als bij mariene gasolie. Dat gaat ten koste van de ruimte die er is voor hutten van betalende passagiers.

Toch heb je aan boord niet de indruk dat de Costa Smeralda met ruimtegebrek kampt. Het schip, een gevaarte van 337 meter lang, is een van de grootste ter wereld. Op het hoogste dek, nummer 19, is een park met waterglijbanen gemaakt. Er zijn vier zwembaden, een winkelcentrum, tientallen restaurants en bars, en vijf theaters. Ook zijn er hoeken ingericht die verwijzen naar de Italiaanse identiteit: een Campari-bar, ’s werelds eerste drijvende Nutella-winkel en een museum met stoelen en besteksets van Italiaans ontwerp.

Tankstation

Eén ding heeft Italië vooralsnog niet: een haven waar een schip vloeibaar aardgas kan tanken. Dat is op de Middellandse Zee alleen mogelijk in Barcelona, met gas dat wordt geleverd door Shell. Het Nederlands-Britse bedrijf heeft wereldwijd aandelen in tien fabrieken die vloeibaar aardgas maken.

Hoe je het ook wendt of keert: een fossiele brandstof. Is dat, na het Klimaatakkoord van Parijs, nog wel zo vooruitstrevend? ‘Dit besluit is al tien jaar geleden genomen’, geeft Hermann Klein toe, de bestuurder bij Carnival Maritime die de leiding had over de bouw van het schip. ‘We moeten het doen met wat nu beschikbaar is. In de toekomst kunnen we misschien overstappen op bio-lng of synthetische lng. En we onderzoeken of we zonnepanelen kunnen verwerken in de ramen.’

De Costa-bestuursvoorzitter Neil Palomba stelt het nog duidelijker. ‘Met alleen zonnepanelen zou dit schip niet in beweging komen.’ Het duurt nu eenmaal lang voordat grote schepen hun koers verleggen.