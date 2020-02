UBS streeft na misstappen de Zwitserse banktraditie na, maar alleen voor de allerrijksten

Bankmedewerkers op het terras van het kantoor van UBS in Zurich. Beeld REUTERS

Het is een heel andere tak van sport. Na 29 jaar bij ING te hebben gewerkt voor de negen miljoen doodgewone Nederlandse rekeninghouders, zal hij zich nu gaan bekommeren om het geld van tienduizenden multimiljonairs, zo niet miljardairs.

Ralph Hamers wordt de bankier van de superrijken: 60 procent van het door de bank beheerde vermogen van 2.500 miljard komt van een exclusieve internationale groep met saldi van 10 miljoen of meer. Zij verwachten dat UBS dat geld zo discreet mogelijk behandelt en zo goed mogelijk ­belegt.

Zij willen geen standaardproducten, maar maatwerk. ‘Echter ook hier zal de digitale transformatie niet aan voorbij gaan’, verklaarde president-commissaris Axel Weber de komst van Hamers. Het Zwitserse bankgeheim is misschien niet meer wat het is geweest. Maar UBS koestert de ­degelijkheid van de Zwitserse banktraditie.

Net als ING is UBS (Union Bank of Switzerland) het resultaat van vele ­fusies. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de voorganger van de huidige bank een kwalijke rol bij de handel van door de nazi’s gestolen goud en aandelen.

Vanaf het einde van de jaren tachtig groeide het door de overname van de zakenbanken Warburg in Londen en Paine Webber in New York uit tot een internationale gigant met toonaangevende posities in de City van Londen, op Wall Street en financiële centra in Azië. Het was de corporate bank van vele multinationals.

De bonuscultuur van de bank was berucht. De crisis van 2008 viel de instelling zwaar. Het was een van de eerste banken die grote verliezen in de zogenoemde subprimemarkt (markt voor giftige hypotheekobligaties) bekend moesten maken.

Het verlies liep dat jaar op tot 20 miljard euro. Net toen UBS die dreun had verwerkt, bleek een schurkenhandelaar bij de bank een verlies te hebben geleden van twee miljard euro op een positie.

De toenmalig ceo stapte op en de huidige Sergio Ermotti kreeg de opdracht definitief schoon schip te maken. UBS heeft veel leergeld betaald voor de jaren dat het verkeerde in de mondiale haute finance. De bank is zwaar bestraft voor de graaicultuur – zeker in vergelijking met ING dat met een eenmalige boete van 775 miljoen euro bijna het braafste jongetje van de klas lijkt.

UBS moest vanwege hulp aan het ontduiken van de Amerikaanse fiscus 780 miljoen dollar boete betalen. Daar kwam 1,5 miljard dollar boete bij voor het Libor-schandaal, de rentemanipulatie waarvoor ook Rabobank zwaar werd beboet.

In 2014 volgde een boete van 700 miljoen dollar vanwege valutamanipulatie. Begin vorig jaar veroordeelde een Franse rechter de bank nog eens tot een boete van 4,5 miljard dollar vanwege witwassen. Daartegen loopt nog een zaak, maar die zal worden afgerond voordat Hamers het stokje overneemt.