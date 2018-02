Uber 'winnaar' in zaak over stelen bedrijfsgeheimen zelfrijdende auto: 5 vragen over de schikking van 245 miljoen

En wat gebeurt er nu?

Met aandelen in Lyft als Uber kan Alphabet zelfs op twee paarden wedden

De twee kemphanen hebben geen details over de verdere afspraken vrijgegeven. Alphabet investeerde al eerder in zowel Uber als Lyft en met het verse aandelenpakket is het niet in Alphabets belang dat Uber de nek wordt omgedraaid. Met aandelen in Lyft als Uber kan Alphabet zelfs op twee paarden wedden. Noodgedwongen of niet, het is al met al verre van ondenkbaar dat Waymo en Uber in de toekomst zullen samenwerken. Ze zijn tot elkaar veroordeeld, terwijl de concurrentie op de loer ligt.