Twitter, Tesla en Neuralink zuchten onder de grillige leiding van Elon Musk

Elon Musk Beeld Reuters

Als water drinken uit een brandslang. Zo voelt het om Elon Musks leven te volgen, grapte zijn biograaf Walter Isaacsson laatst. Bijna dagelijks veroorzaakt de vader van tien kinderen en baas van vijf bedrijven – Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink en The Boring Company – zo’n waterballet van mediarelletjes dat het voor zijn arme biograaf dweilen met de kraan open is.

Niet voor niets spendeert Tesla geen cent aan advertenties, terwijl Ford daar per verkochte auto 440 euro aan kwijt is: met één Twitterduim bereikt de 51-jarige miljardair meer publiek dan de gelikte reclames van zijn rivalen.

Wie verder kijkt dan zijn publicitaire strapatsen – de Twitterpeiling over zijn aanblijven als ceo, de aanvallen op virologen, schorsingen van journalisten en ‘onthullingen’ over Hunter Bidens laptop, om wat recente voorbeelden te noemen – ziet dat het zakenimperium van Musk met een paar structurele kwalen kampt. ‘Ik heb te veel op mijn bord, dat is zeker’, erkende de geboren Zuid-Afrikaan onlangs zelf.

Heeft de meest verafgode én verafschuwde branieschopper van de Verenigde Staten – na Donald Trump – te veel opgeschept? Dit zijn de drie problemen die Musk als stenen op de maag liggen.

1. Twitter: op de snelweg richting bankroet

Twitter is gestopt met het betalen van de huur voor zijn kantoren. Ook reisbureaus kunnen fluiten naar de honderdduizenden dollars aan facturen die ex-Twitterbestuurders bij elkaar vlogen met hun zakentrips. Kersvers eigenaar Elon Reeve Musk weigert de portemonnee te trekken, meldde The New York Times enkele weken geleden.

Hij wil dat de aanwinst die hem 41 miljard euro heeft gekost, de tering naar de nering zet. Het sociale medium dankt namelijk 90 procent van zijn inkomsten aan adverteerders, en die strooien door het kwakkelen van de economie niet bepaald met dollars. Twitter stevent dit jaar af op een verlies van 4 miljard dollar, meldde The Economist maandag.

Om die reden ontsloeg Musk sinds vorige maand ongeveer de helft van het tot voor kort 7.500 werknemers tellende personeelsbestand van Twitter. Op het kantoor in San Francisco klonterden onlangs rijen programmeurs samen rond de printers, omdat Musk had verordonneerd dat iedereen zijn recentste computercodes moest afdrukken, zodat de nieuwe baas kon beoordelen wie goed genoeg was om zijn baan te behouden, tekende het tijdschrift Businessweek op.

Al snel verruilden de programmeurs de printers echter voor de papierversnipperaars: qua veiligheid was het bij nader inzien toch niet zo’n goed idee als alle computercodes van Twitter op straat kwamen te liggen.

Toen Musk Twitter eind oktober overnam, na maanden van moddergooien en terugtrekkende bewegingen, was hij nog de rijkste mens op aarde. Inmiddels moet hij Bernard Arnault, de baas van Louis Vuitton Moët Hennessy, voor zich dulden en is zijn fortuin in een jaar met ruim de helft geslonken tot 146 miljard euro. Dat komt bijvoorbeeld door de 21 miljard euro aan Tesla-aandelen die Musk dit jaar al verkocht om Twitter te ‘redden’, zoals hij het zelf uitdrukt.

‘Jij houdt zeker van pijn’, reageerde de ceo toen iemand zich maandag op Twitter opwierp als zijn opvolger, nadat een meerderheid in een Twitter-peiling had gestemd voor Musks aftreden. ‘Eén addertje onder het gras: je moet je spaargeld in Twitter storten, dat al sinds mei op een snelweg richting bankroet rijdt. Nog steeds interesse?’

2. Tesla: waar is de topman?

De halvering van Musks vermogen heeft nog een oorzaak: de ineenstorting van de koers van Tesla. Ruim een jaar geleden tikte een aandeel van de fabrikant van elektrische auto’s nog de 400 dollar aan, nu koerst het op 140 dollar.

Toegegeven, dit is een beetje scorebordjournalistiek, want tot 2020 was het aandeel amper twee tientjes waard. In slechts enkele jaren tijd heeft de ook bij Tesla eeuwig op de rand van bankroet balancerende Musk zijn bedrijf opgestuwd tot ’s werelds kostbaarste automaker. Een indrukwekkende prestatie als je bedenkt wie vóór Tesla de laatste nieuwe Amerikaanse autofabrikant was die ook vandaag nog onder ons is: het in 1925 opgerichte Chrysler.

De laatste tijd klinkt er steeds meer gemor onder Tesla-beleggers. Niet alleen vanwege de slechte beursprestaties, maar ook door de afwezigheid van de grote roerganger. Die zit met zijn gedachten vooral bij Twitter, zoals Musk vorige maand zelf toegaf tijdens een rechtszaak over zijn bezoldiging bij Tesla.

Dat komt slecht uit nu de vraag naar Tesla’s achterblijft. In China moest de autofabrikant de productie recentelijk terugschroeven, Amerikaanse klanten krijgen 3.750 dollar korting als ze hun Model 3 of Y nu al kopen, in plaats van pas in 2023.

Critici beginnen zich bovendien af te vragen of Musks capriolen op Twitter wel goed zijn voor Tesla’s populariteit. Op Twitter groeit de #NeverTesla-beweging, van automobilisten die zo genoeg zeggen te hebben van Musks provocaties dat ze nooit meer een Tesla willen kopen.

3. Neuralink: aapjes tegen Alzheimer

Behalve uitstapjes naar Mars in de raketten van SpaceX heeft Musk nog een droom: met hersenimplantaten dementie verhelpen. Wetenschappers zijn tot nu toe sceptisch – zij noemen Musks visioen ‘slechte science fiction’ – maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn implantaten uitvoerig te laten testen op apen, varkens en schapen.

Dat gaat er niet zachtzinnig aan toe, bleek uit zevenhonderd pagina’s Neuralink-documenten die dierenrechtenactivisten vorige week boven tafel kregen. Tijdens een van de proeven zakte een resusaapje meermaals kokhalzend en naar adem happend in elkaar, nadat Neuralink-onderzoekers bij het inbrengen van het hersenimplantaat giftige chirurgische lijm hadden gebruikt.

In gelekte e-mails sprak Neuralink van ‘haastklussen’ van ‘onvoorbereide en overspannen medewerkers’ om de ambitieuze deadlines van het bedrijf te halen. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw is een onderzoek begonnen naar Neuralink, dat inmiddels de dood van 1.500 dieren op zijn geweten zou hebben, schreef Reuters.