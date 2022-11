Twitter-personeel dient aanklacht in

Het kantoor van Twitter in New York. Beeld AP

Volgens de werknemers van het bedrijf zou Musk hen onvoldoende op de hoogte hebben gesteld en dat is in strijd met de wet. Bij de federale rechtbank van San Francisco is een zogeheten class-action-rechtszaak ingediend. De federale wet op de aanpassing en omscholing van werknemers verbiedt grote bedrijven om werknemers massaal te ontslaan zonder ze ten minste zestig dagen van tevoren te informeren.

‘Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen’, zo liet Musk alle werknemers per mail weten. De halvering moet leiden tot flinke kostenbesparingen. Twitter zou 1 tot 3 miljoen dollar per dag moeten bezuinigen. Bij de ontslagen zit het complete team van de Nederlander Martijn de Kuijper, die zelf wel mag blijven. De Kuijper bedacht de nieuwsbrievendienst Revue, die vorig jaar door Twitter werd overgenomen