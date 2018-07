Twitter haalt bezem door gebruikersbestand en verwijdert 70 miljoen nepaccounts

Foto REUTERS

Justin Bieber zal op 25 mei van dit jaar raar hebben opgekeken: in één klap was hij op Twitter 162 duizend volgers armer. Katy Perry: min 118 duizend op dezelfde dag. Rihanna: 111 duizend. Ook in Nederland vallen op deze dag ‘slachtoffers’, zo ziet Martin Garrix 42 duizend volgers als sneeuw voor de zon verdwijnen. Allen merken dat de grote voorjaarsschoonmaak van Twitter is begonnen.

En het ging net zo lekker met Twitter. Het socialemediaplatform was een paar jaar geleden op sterven na dood. Beleggers gaven geen cent meer voor het kwakkelende bedrijf, waar werknemers bij bosjes wegliepen. Toen werd alles anders. Het aandeel heeft de afgelopen maanden een flinke sprong gemaakt en het bedrijf maakt nu zelfs voor het eerst voorzichtig winst. Voor BuzzFeed genoeg reden om vorige maand te spreken van een even onverwachte als miraculeuze comeback. ‘Het is is voor het eerst dat een groot socialemediabedrijf gebruikers verliest en daarna weer significant groeit.’

Niet onbelangrijk bij het hervonden elan: Twitter maakt de afgelopen maanden serieus werk van het aanpakken van inactieve, spam- en nepaccounts, die onder meer verantwoordelijk worden gehouden voor de verspreiding van nepnieuws en haatzaaiende berichten.

Toch sloeg juist door deze kordate aanpak de paniek bij de beleggers deze week toe. Het aandeel Twitter stond maandag zelfs even op 10 procent in de min. De reden: een groot artikel in The Washington Post waaruit blijkt dat Twitter alleen al in mei en juni 70 miljoen accounts heeft geschorst. Om dit in perspectief te zetten: het platform had aan het einde van het eerste kwartaal officieel 336 miljoen actieve gebruikers.

Beleggers kijken altijd naar de groei van het aantal actieve gebruikers, dus de paniek is verklaarbaar. Onnodig, verzekerde financieel directeur Ned Segal maandag. ‘De meeste accounts die we verwijderen, worden helemaal niet meegerekend in onze statistieken omdat ze gedurende dertig dagen niet actief zijn geweest.’ Segals boodschap: niets aan de hand mensen, doorlopen. Sterker nog, het toont volgens hem alleen maar aan dat Twitter de laatste tijd steeds beter is geworden in het ‘gezond maken’ van zijn dienst.

Helemaal spontaan is de schoonmaakactie niet. Twitter en Facebook kregen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen zware kritiek te verduren. Beide platforms zouden veel te weinig hebben gedaan in het aanpakken van nepnieuws, waardoor de Russische trollenfabrieken in de aanloop naar de verkiezingen ongehinderd hun gang konden gaan.

In dat licht is het opvallend dat Twitter zelf nooit melding heeft gemaakt van die zeventig miljoen geschrapte accounts. Pas na de berichtgeving in The Washington Post gaf Twitter toe dat dit aantal klopt.

Wel maakte Twitter onlangs op een blog trots melding van recente successen om nepaccounts aan te pakken. Zo waren de Twittersystemen in staat om in mei ‘meer dan 9,9 miljoen’ mogelijke nepaccounts te identificeren. In september waren dat er nog maar 3,2 miljoen. ‘Dankzij de technologische verbeteringen in het afgelopen jaar verwijderen we momenteel 214 procent meer accounts voor het overtreden van onze spamregels dan vorig jaar’, stelde Twitter in zijn blog. Harde cijfers over het aantal daadwerkelijk verwijderde accounts gaf Twitter niet.

Waar de populaire Twitteraars niet nalaten te jubelen over elke bereikte mijlpaal, is het opvallend stil nu ze in één klap een hele zwik nepvolgers kwijtraken. Maar niet bij Donald Trump (minus 76 duizend op één dag in juni): ‘Twitter ontdoet zich in recordtempo van nepaccounts. Zitten daar ook de falende New York Times bij en de propagandamachine voor Amazon, The Washington Post, die onophoudelijk anonieme bronnen citeert die volgens mij niet bestaan. Ze zullen beide over zeven jaar helemaal niet meer bestaan!’

In Nederland vatte Jan Roos het dinsdag wat luchtiger op: ‘Ik ben al vierduizend volgers kwijt in een paar weken. Nog 137 duizend te gaan en dan eindelijk rust.’

Bekende slachtoffers van Twitters schoonmaak Martin Garrix (9 miljoen volgers): minus 42 duizend volgers in één dag Katy Perry (110 miljoen volgers): minus 118 duizend Enzo Knol (362 duizend volgers): minus 16 duizend Justin Bieber (107 miljoen volgers): minus 162 duizend Ajax (955 duizend volgers): minus 7.800 volgers Mark Rutte (947 duizend volgers): minus 4.300 YouTube (73 miljoen volgers): minus 69 duizend Donald Trump (53 miljoen volgers): minus 76 duizend

