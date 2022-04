Tweedehands auto’s worden steeds duurder: ‘Verkoopprijs nadert de nieuwprijs’

Een man bij een handelaar in tweedehands auto's in Maarssen. Beeld ANP

Tweedehands auto’s zijn niet eerder zo duur geweest, laten prijzen van autoverkoopplatformen zien. Bij online platform Autoscout24 kost de gemiddelde occasion nu 22.825 euro, een stijging van 16 procent ten opzichte van vorig jaar, toen de prijs ook al omhoogging. Bij Autotrack zijn de tweedehands auto’s in een jaar tijd 20 procent duurder geworden.

Autoscout24, dat in achttien landen actief is, zag de vraag naar occasions in Nederland vorig jaar met 40 procent toenemen, een recordgroei. Het eerste kwartaal van dit jaar steeg de vraag nog eens met 7 procent. Dat berekent het bedrijf aan de hand van reacties op advertenties. ‘We zien dat auto’s sneller worden verkocht, en vaker voor de vraagprijs’, zegt woordvoerder Bojan Brkić. Sterker nog: ‘We zien dat de verkoopprijs steeds dichter bij de nieuwprijs komt.’

Aanbod tweedehands auto's blijft achter

De verkoopprijzen stijgen al een aantal jaren door een structureel tekort aan tweedehands auto’s. ‘Occasiondealers weten werkelijk niet waar ze nog auto’s vandaan moeten halen’, zegt Paul de Waal van koepelorganisatie Bovag. De instroom van occasions blijft achter omdat de verkoop van nieuwe auto’s al jaren daalt. De Waal: ‘Daardoor missen we gewoon een paar honderdduizend auto’s per jaar.’

Daarbij sluit de instroom niet goed aan op de vraag van particuliere gebruikers. Een groot deel van het tweedehands aanbod komt namelijk van zakelijke rijders. Volgens De Waal is een auto van de zaak doorgaans duurder en groter. ‘Ook is het regelmatig een dieselauto. Dat past minder goed bij de vraag van particulieren, die meestal een middelgrote of kleine benzineauto willen.’

In heel Europa is volgens De Waal een tekort aan tweedehands auto’s. ‘Maar in andere landen is het niet zo erg als in Nederland. Dat komt omdat we hier veel dure, nieuwe auto’s hebben.’

Nieuwe auto's gaan steeds langer mee

De verkoopdaling van nieuwe auto’s hangt volgens De Waal samen met meerdere factoren. ‘In de eerste plaats gaan auto’s steeds langer mee. Daarnaast zijn er chiptekorten bij autofabrikanten, waardoor de levering van nieuwe auto’s langer duurt.’ Ook liep in coronatijd de verkoop terug door economische onzekerheid. Het consumentenvertrouwen was laag en minder mensen waren bereid een dure, nieuwe auto aan te schaffen.

De vraag naar tweedehands auto’s piekte juist tijdens de pandemie: vorig jaar werden in Nederland voor het eerst meer dan 1,3 miljoen occasions verkocht. Meer mensen wilden een auto om het openbaar vervoer te kunnen vermijden. In 2021 was voor 80 procent van de Nederlanders de auto het belangrijkste vervoermiddel, blijkt uit het Mobility Insights Report van Europees autoplatform CarNext. Voor de pandemie lag dat percentage op 63 procent.

De coronamaatregelen in het openbaar vervoer zijn inmiddels afgeschaft, maar wat het effect daarvan zal zijn op de occasionmarkt is volgens De Waal nog ongewis. ‘Misschien dat het in de loop van de tijd effect heeft, maar mensen gaan nu niet massaal hun tweedehands auto van de hand doen.’

De Waal verwacht niet dat de prijzen nog veel verder zullen stijgen. ‘We zitten al bijna tegen het plafond aan. De prijs van een jong gebruikte auto (één à twee jaar oud, red.) nadert de prijs van een nieuw model. Veel hoger kan het dus niet worden.’ Brkić benadrukt dat er nog altijd veel occasions worden aangeboden. Autoscout24 biedt in Nederland momenteel 183 duizend tweedehands auto’s aan op zijn platform.