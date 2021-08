Twee grootmachten in het online kopen op afbetaling kruipen bij elkaar: miljardenbod van Square op Afterpay

Het logo van Afterpay, zichtbaar in de etalage van een winkel in Sydney, Australië. Beeld REUTERS

Het bod van Square ligt 30 procent hoger dan de slotkoers van Afterpay van vrijdag. Nadat het nieuws van de overname was bekend geworden vloog de koers van het Australische bedrijf omhoog. Het aandeel sloot maandag bijna 19 procent hoger.

Zowel Square als Afterpay stellen hun klanten in staat om hun aankopen online in termijnen afbetalen. ‘Square en Afterpay hebben een gezamenlijk doel’, zei topman Jack Dorsey van Square in een verklaring. ‘Wij hebben ons bedrijf opgezet om het financiële systeem eerlijker toegankelijker en inclusiever te maken, en Afterpay heeft een vertrouwd merk opgebouwd volgens dezelfde principes.’

Sinds zijn oprichting heeft Square vooral jonge klanten getrokken die niets moesten hebben van traditionele creditcardmaatschappijen na de bankencrisis van 2008. Het bedrijf bood al leningen die in termijnen worden afbetaald. Afterpay laat klanten aankopen in vier termijn afbetalen en rekent een toeslag als ze een betaling missen. Het Australische bedrijf heeft 16 miljoen klanten.

Lenen of betalen in termijnen bestaat al decennia, maar werden aanvankelijk vooral gebruikt door consumenten om grote aankopen te kunnen veroorloven. Afterpay en andere fintechbedrijven als Affirm, Paypal en in Nederland Klarna hebben een gat in de markt aangeboord voor producten die online worden verkocht voor niet meer dan een paar honderd euro.

Populair door Kim Kardashian

Afterpay werd populair nadat internetberoemdheid Kim Kardashian reclame maakte voor de dienst in 2018. Het bedrijf werd opgericht in 2015 door Nick Molnar (31) terwijl hij sieraden verkocht via het internet vanuit zijn slaapkamer in Sidney, en zijn buurman Anthony Elsen (40), een voormalige vermogensbeheerder.

Als de deal doorgaat houden Molnar en Elsen beiden 2,46 miljard Australische dollar (1,51 miljard euro) over aan de overname. Molnar staat al te boek als Australië’s jongste miljardair.