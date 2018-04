Twee beveiligers aangehouden voor geruchtmakende kluisjesroof in Oudenbosch

Onzekerheid

Sindsdien verkeren ruim driehonderd klanten in grote onzekerheid, niet alleen over de vraag of de buit ooit wordt teruggevonden, maar ook of zij überhaupt een vergoeding krijgen.



De Rabobank vergoedt tot 45 duizend euro schade, zoals de polisvoorwaarden voorschrijven, maar dan moeten gedupeerden wel 'aannemelijk' maken wat ze in hun kluisje hadden opgeborgen. Dat is voor veel klanten niet mogelijk. De inhoud - bestaande uit goud, bankbiljetten, erfstukken en bruidsschatten - heeft lang niet altijd een aankoopbewijs. Ook zijn er vermoedens dat zwart geld in de kluizen is ondergebracht, waardoor klanten geen melding maken bij de politie.