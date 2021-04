Tussen geld en emotie is Funda de gedroomde internetonderneming

Huizen op Funda

De rebellen hebben zich begin februari verenigd in de vereniging Fundabelang. Die wil opkomen tegen de almacht van meerderheidsaandeelhouder, makelaarsvereniging NVM. Die reageerde afgelopen november opnieuw lauw op de belangstelling van potentiële investeerders in de huizensite. Wel beloofde de NVM toen een onderzoek te laten doen naar de toekomststrategie van Funda. De resultaten daarvan worden naar verwachting komende zomer bekend gemaakt.

Daar wil Fundabelang niet op wachten. ‘NVM staat voor mij voor de Nederlandse Vertragingsmaatschappij’, zegt Timo Smit, voorzitter van de club. Rond de eeuwwisseling was hij zelf een van de oprichters van Funda. Als voorzitter van de makelaarsvereniging (1995-2001) verzamelde hij 25 miljoen gulden (zo’n 11 miljoen euro) om de huizensite op te zetten.

Investeerders waren uitgeverij Wegener, collega-makelaars en hijzelf. De NVM kreeg een meerderheidsbelang (dat het later zou uitbreiden) in ruil voor zijn gegevens over het aanbod aan koop- en huurhuizen. De investerende makelaars werden certificaathouder: eigenaar zonder stemrecht maar wel recht op een deel van de mogelijke winst van de site.

Die winst kwam er inderdaad - en hoe. Funda meldt vijf miljoen unieke bezoekers per maand en maakte naar eigen verwachting vorig jaar een omzet van 36 miljoen euro en 16 miljoen euro winst. De marktpositie is klassiek internetsucces: de marktleider zuigt alle informatie en de meeste bezoekers naar zich toe en kan het meest investeren in digitale vernieuwing. Concurrenten zijn er wel, zoals huislijn.nl en jaap.nl, maar die werden nooit een bedreiging voor de almacht van Funda.

Niet gek dus dat een Amerikaanse beleggingsmaatschappij als General Atlantic afgelopen november aanklopte bij de NVM (of beter gezegd NVM Holding, meerderheidsaandeelhouder in Funda), zoals het Financieele Dagblad toen meldde. De Amerikanen hebben bijzonder diepe zakken. De internationale durfinvesteerder heeft inmiddels zo’n 45 miljard euro gestoken in bedrijven over de hele wereld, waaronder vele in de techsector.

Voorzitter Smit van Fundabelang verwijt de NVM dat het veel te behoudend is bij de expansie van Funda. Volgens hem had de site nog veel meer kunnen profiteren van zijn prima positie in de huizenmarkt. Waarom is er bijvoorbeeld geen Funda-poot voor hypotheken of voor energie?

‘De NVM kijkt vooral naar het eigenbelang van zijn leden', zegt Smit. ‘Dat zijn makelaars. Je moet juist kijken naar het belang van Funda als onafhankelijke onderneming. Verstevigt Funda zijn positie niet verder, dan kan dat mogelijke nieuwe concurrenten in de kaart spelen. De positie van een marktleider kan ook verloren gaan.’

Dat de NVM als grootaandeelhouder de boot afhoudt als het gaat om externe investeerders, betitelt Fundabelang als wanbeleid. Toch maakte de site naar het zich laat aanzien de afgelopen jaren een flinke waardeontwikkeling door. Toen General Atlantic zich ruim drie jaar geleden voor het eerste meldde, werd de waarde van Funda geschat op 240 miljoen euro.

Smit heeft vernomen dat de schattingen inmiddels uiteenlopen van 350 miljoen tot 500 miljoen euro. Een aandelenverkoop of zelfs een beursgang biedt de circa 1.500 particuliere certificaathouders (waarvan zich er honderd hebben verenigd in Fundabelang) de kans hun belang te verzilveren.

Zo staat Funda steeds meer voor grote zakelijke belangen. De huizenmarkt geldt als een van de aanjagers van de economie, ook in coronatijd. Veel huishoudens danken het grootste deel van hun vermogen aan waardestijging van hun woning.

Tegelijkertijd is Funda een vergaarbak van emoties. Het gaat daarbij niet alleen om de spanning van de huizenjacht, maar ook om de kennelijk addictieve werking van het digitale huizenkijken; de zogenoemde Funda-verslaving. Die combinatie van geld en emotie maakt de site tot de een gedroomde internetonderneming.