Tussen de Zeeman-bh’s, de witte T-shirts en de sokken hangt nu ook vintage in het rek

In het nieuwe resale-rek bij de Zeeman in Osdorp hangt zelfs een trouwjurk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Naast de keurig op kleur en maat gesorteerde onderbroeken, bh’s, sokken en truien wijkt één kledingrek langs de wand van de Zeeman in het Amsterdamse Osdorp duidelijk af. Bloesjes, jasjes, een trouwjurk vol glinsterende kralen, babykleertjes en een handvol spijkerbroeken hangen in dit rek in een kakofonie van kleuren door elkaar. Resale staat er in chocoladeletters boven: Zeeman verkoopt in dit filiaal sinds een paar weken tweedehandskleding.

Tweedehands – of vintage, klinkt beter – kon je een paar jaar geleden nog hip noemen, maar hangt nu dus zelfs bij Zeeman. Volgens de Kamer van Koophandel nam het aantal tweedehandskledingwinkels in 2020 met 7 procent toe. Het online platform Vinted, waar mensen zelf tweedehandskleding kunnen kopen en verkopen, wordt inmiddels gewaardeerd op 3,5 miljard euro. Maar ook de grote ketens wagen zich aan tweedehands: van een simpele bak waar mensen hun gedragen kleding kunnen doneren tot online platformen waar consumenten hun tweedehands waar verkopen, met of zonder ophaalservice.

Het verkopen van tweedehandskleding begon bij Zeeman een paar weken geleden als proef in Osdorp, in samenwerking met kringloopwinkel Het Goed. Sinds dinsdag verkopen ook Zeemanfilialen in Alphen, Den Haag, Maastricht, Nijmegen en Nieuwegein tweedehandskleding. In deze winkels kunnen mensen ook gebruikte kleding doneren. Volgens een verkoper van het filiaal in Osdorp zijn de tweedehandskleren populair onder het winkelend publiek. ‘Er zitten soms echt mooie dingen tussen’, zegt ze. ‘Voor goede prijzen.’ Ook het personeel koopt zelf graag uit het tweedehandsrek – zij hebben tijdens het inruimen de eerste keus.

Duurzaamheid

Communicatieadviseur en trendanalist Lynsey Dubbeld begrijpt de aantrekkingskracht van tweedehands voor zowel consumenten als retailers. ‘Het past in de trend van duurzaamheid en het hergebruiken van materialen. Modemerken zijn zich er steeds meer bewust van dat mensen dat belangrijk vinden. Daar komt bij dat bijverkoop van bijvoorbeeld accessoires voor veel kledingwinkels een belangrijke bron van inkomsten is. Een vintage assortiment past daar goed bij.’

Het Goed, een kringloopwinkel uit Zaandam met 28 vestigingen door heel Nederland, sorteert voor Zeeman de kleren en voorziet ze van een prijskaartje. De kleding is afkomstig van de eigen inzamelpunten in de kringloopwinkels, Nederlandse textielcontainers en voor een gedeelte van wat in de Zeemanfilialen wordt ingezameld. ‘In de toekomst moet er vanuit Zeeman meer binnenkomen, maar we zijn natuurlijk pas net begonnen’, zegt Elles Kempers, commercieel directeur. ‘Wij zamelen echt lokaal in, en bieden daarmee ook werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Die mensen buigen zich bij Het Goed over de enorme zakken kleding die binnenkomen. Ze kijken of de kleding heel en schoon genoeg is. De afgekeurde kleding gaat voor zover mogelijk als recyclemateriaal naar andere bedrijven die er bijvoorbeeld poetsdoeken of isolatiemateriaal van maken. De kleding die is goedgekeurd wordt van een prijskaartje voorzien. Kempers: ‘Voor alle soorten kledingstukken, dus bijvoorbeeld een T-shirt of een broek, hebben we een tabel met een prijsmarge. De prijs varieert binnen die marge nog op basis van materiaal, merk en hoe goed een kledingstuk eruitziet.’

In de winkel hangen shirtjes van betaalbare merken zoals Vero Moda, Primark of H&M voor een paar euro, maar een willekeurige greep levert ook een blouse van het duurdere merk McGregor op, voor een tientje. In tegenstelling tot vintagewinkels, die vaak hele rijen met vrijwel identieke Levi’s-broeken in de schappen hebben hangen, is de kleding die bij Zeeman terechtkomt een mix van van alles, zegt Kempers. ‘Soms heb je echt een designerstuk te pakken, dat is gaaf. Maar wij hebben een ander verdienmodel dan die vintagewinkels. We kopen niet in, we verkopen alleen wat gegund is en doen dat primair om mensen passend werk te bieden. Het is een sociale onderneming, we hebben geen winstoogmerk.’

‘Het bijt elkaar niet’

Arnoud van Vliet, manager duurzaamheid en kwaliteit bij Zeeman en de initiator van het project, is niet bang dat de nieuwe collectie gaat lijden onder de tweedehands waar. ‘Het bijt elkaar niet’, zegt Van Vliet. ‘Klanten komen vooral naar Zeeman voor basics. Zwarte sokken, een wit T-shirt. Een groot deel van ons assortiment blijft lange tijd hetzelfde. Maar met de tweedehandskleding kunnen we unieke items aanbieden die juist elke week weer anders zijn, zonder nieuwe kleding te moeten produceren.’

Ook Dubbeld verwacht niet dat de handel in tweedehandsgoed betekent dat modewinkels minder van hun eigen collectie verkopen. ‘Tweedehands kopen mensen vaak extra, het moet maar net je maat zijn. Ze komen voor de normale collectie en snuffelen dan nog even in het koophoekje. Of ze belonen zichzelf met een duurdere spijkerbroek uit het normale assortiment omdat ze net een heel goedkoop tweedehands jasje hebben gescoord.’

Hoe tweedehands precies een plek gaat veroveren in de winkelstraat vindt Dubbeld lastig te voorspellen. ‘Er zijn zoveel verschillende businessmodellen. Van kleinere winkels die echt specifiek binnen een bepaalde stijl naar vintage speuren tot grote merken die hun producten niet in een koopjesbak willen zien verdwijnen, maar ze actief terugroepen als mensen ze niet meer dragen, om er iets nieuws van te maken.’

Zo knipt winkelketen Urban Outfitters uit ingezamelde kleding nieuwe broeken en T-shirts volgens de laatste mode. H&M zette Sellpy op, een platform waar mensen gebruikte (H&M-)kleding kunnen verkopen, vergelijkbaar met het platform Vinted. Met dochterbedrijf &Other Stories experimenteert H&M met de online verkoop van tweedehandskleding, en ook Zalando heeft een online marktplaats voor ‘pre-owned’.

Bij de Zeeman in Osdorp reikt de rij voor de kassa inmiddels tot halverwege de winkel. Met een telefoon tussen haar oor en schouder geklemd rommelt een vrouw tijdens het wachten luid bellend door het tweedehandsrek. Een spijkerjasje glijdt door haar vingers en gaat weer terug in het rek. Ze kijkt verder, en pakt het dan weer op. Hangt het terug. Vlak voor ze een paar stappen naar voren zet verdwijnt het jasje alsnog in haar mand. Ach, vijf euro.