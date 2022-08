Turkse hyperinflatie kost ING 277 miljoen euro, voorts voorzichtig coronaherstel

Een koeienmarkt in Istanbul, ook daar rijzen de prijzen de pan uit. Beeld AFP

ING heeft 277 miljoen afgeschreven op zijn Turkse dochterondernemingen. Dat maakte de bank donderdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De Turkse economie bevindt zich in een crisis mede door het beleid van president Erdogan.

Ondanks de inflatie weigert de Turkse president de rente te verhogen, een beproefd recept om prijsstijgingen te beteugelen. Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie, dat een hogere rente leidt tot een hogere inflatie. Hij krijgt vooralsnog geen gelijk: de Turkse inflatie is in juli verder gestegen tot 79,6 procent, het hoogste niveau in 24 jaar.

De hyperinflatie dwingt bedrijven zoals ING volgens boekhoudregels tot afschrijvingen. De verdiende Turkse lira’s zijn immers veel minder waard ten opzichte van de euro. Die scheve valuta-verhouding zou anders aan het einde van het jaar tot problemen in de boekhouding leiden.

Herstel na corona

De afschrijving van 277 miljoen euro drukt op de winst van de bank. ING hield onder de streep een kleine 1,2 miljard euro over, bijna 20 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een dergelijke afschrijving is in Nederland niet aan de orde, daarvoor zijn de prijsstijgingen hier nog veel te laag. Pas als een land drie jaar cumulatief meer dan 100 procent inflatie kent, moet er een herwaardering plaatsvinden. ING raamt de inflatie voor 2022 op ‘slechts’ 9,8 procent.

Zowel de zakelijke als retailtak van de bank laat sinds de coronapandemie voorzichtig herstel zien. De wholesalebanking-divisie draaide het afgelopen kwartaal een winst van 935 miljoen euro. Daarmee komt het resultaat nog niet in de buurt van de winstcijfers pre-corona; in dezelfde periode in 2019 maakte de zakelijke tak 1,3 miljard euro winst. De divisie die is gericht op consumenten noteert nu een winst van 1,1 miljard euro, dezelfde tijd drie jaar eerder was dat bijna 1,4 miljard.

De bank verdiende wel meer met het uitlenen van geld. De rentebaten namen met 3,7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder doordat de ECB de rente heeft verhoogd. Ook heeft ING een groter aantal leningen afgesloten dan het jaar ervoor. Zo werd er voor 7,1 miljard euro meer aan leningen aan consumenten verstrekt, waarvan 4,1 miljard aan hypotheken.

Leningen in Rusland

Internationaal opererende ondernemingen zitten sinds de oorlog in Oekraïne met hun Russische activiteiten in de maag. ING is daar geen uitzondering op. In Rusland is de bank alleen actief op de zakelijke markt. Voor de oorlog had ze voor 6,7 miljard euro leningen uitstaan bij Russische bedrijven. Daarmee heeft ING van alle Nederlandse banken de meeste activiteiten in het land.

Het afgelopen kwartaal heeft de bank geprobeerd om dat terug te schroeven, onder meer door in overleg met klanten de leningen af te bouwen. Uiteindelijk staat er nu nog 4,7 miljard euro aan uitstaande leningen. Verdere afbouw zal niet zo snel gaan, verwacht chief risk officer Ljiljana Cortan, ‘het grootste werk is nu gedaan’. De rest van de leningen zal de komende jaren worden terugbetaald.

Ceo Steven van Rijswijk zegt in een toelichting blij te zijn met de resultaten. Hij wijst op het groeiend aantal klanten, dat met 228 duizend groeide naar 14,2 miljoen gebruikers. Verder is hij trots op het feit dat 53 procent van de gebruikers alleen nog maar via de mobiel bankiert. Een jaar eerder was dat 47 procent. Dat is niet alleen in het voordeel van de bank, maar ook van de klant. Woordvoerder Raymond Vermeulen: ‘Wij denken dat we klanten goed van dienst kunnen zijn, door ze zelf hun bankzaken te laten regelen. Dat is het snelst, en veel klanten zijn daar heel tevreden mee.’

De digitalisering vergroot ook de efficiëntie van de bank. Wat dat betreft blijft ING nipt de koploper van de Nederlandse banken. Voor elke euro die ING verdient, maakt het 61 cent aan kosten. De bank wordt op de voet gevolgd door de twee concurrerende grootbanken ABN Amro ( 63 cent) en Rabobank (64 cent). De kleinere banken Volksbank en Triodos zijn beduidend minder efficiënt, die komen uit op respectievelijk 77 en 80 cent per euro.

De wereldeconomie wordt geplaagd door inflatie, problemen in de toeleveringsketens en geopolitieke spanningen. Toch maakt topman Van Rijswijk zich het meest zorgen over het conflict met Rusland. ‘45 procent van het gas in Europa komt uit Rusland. We geloven dat Europa binnen een jaar het Russisch gas voor 60 procent kan vervangen. Maar dan heb je nog steeds 40 procent waarmee je risico loopt.’ De bank ziet de vraag naar gas afnemen, ‘maar als Rusland de gasleveringen helemaal stopt, verwachten we dat de economie verder zal krimpen.’