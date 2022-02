TUI merkt dat consument fors wil betalen voor vakantie

In Düsseldorf checken reizigers in voor een vlucht naar Mallorca. Beeld Andreas Rentz / Getty

Dat is vijf keer meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee werd het verlies van de laatste maanden in 2020 royaal gehalveerd van 676- tot 274 miljoen euro. Het stelt TUI Group in staat om in Duitsland al 700 miljoen euro aan coronasteun terug te betalen. In Nederland heeft TUI alleen gebruik gemaakt van de loonsteun voor haar werknemers, de zogeheten NOW-regeling. TUI constateert dat de consument bereid is om (veel) meer te betalen voor zijn vakantie, een prijsstijging van liefst 22 procent die de Nederlandse topman Fritz Joussen ‘niet eerder heeft gezien’.

Een mooie reis mag dus wat kosten. ‘Wie normaal naar de Canarische Eilanden zou gaan, boekt nu een vakantie naar de Cariben’, aldus Joussen, dinsdag tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. ‘Je merkt aan alles dat mensen na twee jaar pandemie weer willen reizen en graag een dure vakantie kiezen. Als dit aanhoudt, beleven we een briljante zomer.’

Omnikronvalley

Joussen toonde zich dinsdag optimistisch over de boekingen voor de rest van het jaar. 2,3 miljoen mensen reisden met TUI, met de hotels werd in het eerste kwartaal al 61 miljoen euro verdiend. Een jaar eerder was dat een schamele half miljoen euro.

Joussen: ‘We zitten gemiddeld boven het niveau van voor de pandemie in 2019 en in sommige gevallen eroverheen. Het lijkt erop dat we ‘omikronvalley’ verlaten, steeds meer landen heffen hun reisbeperkingen op. Denemarken en Engeland zijn open, ook Marokko kent geen restricties meer. En dat zien we meteen aan het aantal boekingen in België voor reizen naar Marokko.’

De Nederlanders waren koploper, onder meer met een run op de wintersportvakanties, zegt Joussen. ‘Het aantal boekingen in Nederland ligt al 70 procent hoger dan in 2019.’