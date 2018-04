Trumps voortdurende twitteraanvallen op bedrijven laten vooral Amazon (lees: The Washington Post) niet onberoerd

Presidentiële twitterstrategie

Wél nieuw is de hoeveelheid kritiek en de weinig verhullende bewoordingen waarmee deze gepaard gaat. Het opvallende van Trump is dat zijn toon niet noemenswaardig is veranderd sinds hij in het Witte Huis zit. 'Dit is een ongekende situatie voor bedrijven', citeert The New York Times een voorzitter van de Information Technology Industry Council, een belangenclub voor techbedrijven, waarbij behalve Amazon onder andere ook Google, Facebook en IBM zijn aangesloten. De tweets van de president kunnen volgens hem 'significante reputatieschade' veroorzaken. Inmiddels zou de overgrote meerderheid van de techbedrijven die deze belangenclub vertegenwoordigt een zogenoemde presidentiële twitterstrategie hebben. Die komt er op neer dat het het beste is om niet tegen Trump in te gaan en de storm over te laten waaien. Want dat is dan weer een voordeel van Trump: hij vindt altijd wel weer een nieuw slachtoffer.



Al moet Bezos, de rijkste man op aarde, vrezen dat de blik van Trump altijd weer zijn kant op gaat. Bezos bezit namelijk niet alleen de grootste online supermarkt ter wereld, hij is ook de eigenaar van The Washington Post. Laat dit nu net een van de kranten zijn waar Trump een bloedhekel aan heeft. Volgens ingewijden volgen de aanvallen op Amazon steevast op artikelen in deze krant die door Trump als negatief werden beschouwd.