Trump vraagt enorme verhoging staatsuitgaven: 'We gaan bouwen en onderhouden'

Rooskleurig

Een van de zwakke plekken in de door Trump ingediende begroting is dat die gebaseerd is op 'extreem rooskleurige aannames en trucs' die de berekende besparingen opblazen, aldus het (onpartijdige) Committee for a Responsible Federal Budget. Het Witte Huis rekent met een economische groei van gemiddeld 2,9 procent over de komende tien jaar, wat anderhalf keer zo veel is als de afgelopen acht jaar. Zelfs voorspellers binnen de overheid, zoals de federale bank, zien veel minder steile langjarige trends van 2,2 procent groei. Daarmee komt de staatsschuld over tien jaar nog eens 3.100 miljard hoger uit dan in het scenario van het Witte Huis.



Een andere zwakke plek is dat de rente laag wordt verondersteld. Juist als de economie op volle toeren draait, met een lage werkloosheid, is de kans groot dat de rente stijgt. De extra injectie van overheidsbestedingen in het militaire apparaat en de infrastructuur zullen die opwaartse rentedruk verder vergroten.