Trump kiest voor escalatie handelsoorlog met China, die ‘wel 20 jaar kan gaan duren’

Jack Ma, de hoogste baas van Alibaba, zei dinsdag op een aandeelhoudersbijeenkomst dat ‘de handelsoorlog twintig jaar kan gaan duren’. ‘Het is gemakkelijk oorlogen te beginnen. Het is moeilijker om ze te stoppen’, aldus Ma.

Nu al wordt 2,5 procent van de totale wereldhandel getroffen door de tarieven die China en de VS over en weer treffen. Dat zal op gaan lopen naar 4 procent. De VS zullen een heffing van 10 procent leggen op zesduizend artikelen die China naar de VS exporteert. Daar vallen handtassen onder, maar ook rijst en textiel. Driehonderd artikelen werden op het laatste moment van de lijst afgehaald, waaronder smartwatches, kinderzitjes, bluetooth devices en fietshelmen. De heffing wordt volgende week maandag van kracht en zal oplopen tot 25 procent als China zijn beleid op 1 januari niet heeft veranderd.

Tegenmaatregelen

Het Chinese ministerie van Handel verklaarde dat het geen andere keuze heeft dan tegenmaatregelen nemen. Het land hoopt dat onderhandelingen verdere escalatie kunnen voorkomen. Deze gesprekken vinden momenteel plaats in Washington. Alleen onderhandelingen op gelijkwaardige basis kunnen een oplossing bieden voor de handelsoorlog, aldus China.

Wat China precies voor tegenmaatregelen gaat nemen, is onduidelijk. China had al eerder aangekondigd dat het land als tegenmaatregel importheffingen zal invoeren op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten. Maar China kan de strijd niet winnen. Het land exporteert voor 517 miljard dollar aan producten naar de VS en importeert voor 110 miljard. De VS hadden eerder al heffingen ingevoerd op 50 miljard aan Chinese importen. Met heffingen van 10 procent op nog eens 200 miljard valt bijna de helft van de Chinese export nu onder een importtarief. Als China 60 miljard dollar aan Amerikaanse importen belast, zal het nog ruimte hebben voor 50 miljard. China probeert voorlopig de consequenties te relativeren. Op dit moment wordt verwacht dat de groei hierdoor 0,7 procentpunt lager zal uitvallen, maar nog boven de 6 procent op jaarbasis blijft.

Fase drie

Trump zei dinsdag ‘dat China kansen heeft gekregen om Amerikaanse bedrijven eerlijker te behandelen’. ‘Maar’, aldus de president, ‘tot nu toe weigert China de praktijken te veranderen.’ Als China tegenmaatregelen neemt, dreigt Trump door te gaan met fase drie: heffingen op nog eens 267 miljard dollar aan Chinese producten, hetgeen betekent dat op ieder Chinees artikel een heffing zit. De Amerikaanse consumenten zullen hiervan de dupe zijn, en dat zal met het zicht op de tussentijdse verkiezingen in november Trump slecht uitkomen.

Ook veel Republikeinen zijn tegen verdere escalatie van de handelsoorlog. Binnen Trumps regering zou er bovendien verdeeldheid zijn. Minister van Handel Robert Lighthizer behoort tot de haviken die de Chinezen via een harde handelsoorlog klein willen krijgen, terwijl minister Steven Mnuchin van Financiën zo snel mogelijk een akkoord wil sluiten met de Chinezen.