Trump blokkeert overname Qualcomm door chipgigant Broadcom

Trump volgt daarmee het advies op van het Amerikaanse overheidsorgaan CFIUS dat overnames door buitenlandse bedrijven onderzoekt. Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen. 



Qualcomm was vooralsnog niet happig op de toenadering door Broadcom. Een van de struikelblokken was de overnameprijs. Broadcom bood voor Qualcomm 121 miljard dollar, plus de overname van 25 miljard schulden.



Broadcom is bezig zijn hoofdzetel van Singapore naar de VS te verleggen. Dat moest de vijandelijke overname vereenvoudigen.