Truckers balen van Brussel: 'We vragen betere bescherming, wat krijgen we? Minder bescherming'

Brussels 'sociale gezicht'

We hebben om betere bescherming van de chauffeurs gevraagd, en wat krijgen we als deze plannen doorgaan? Minder bescherming Agnes Jongerius, Europarlementariër PvdA

'We hebben om betere bescherming van de chauffeurs gevraagd, en wat krijgen we als deze plannen doorgaan? Minder bescherming', zegt Agnes Jongerius, oud-FNV-voorzitter en nu namens de PvdA in het Europees Parlement. 'Op papier ziet gelijk loon er goed uit, maar dat geldt pas na drie dagen, en dan is zo'n chauffeur Nederland allang weer uit, zegt EU-parlementariër Dennis de Jong (SP). De parlementariërs willen horen wat de chauffeurs van de plannen vinden, want 'Brussel bepaalt hiermee het leven van de Nederlandse chauffeur'.



'Na de Brexit zou Brussel toch zijn sociale gezicht laten zien?', zegt internationaal chauffeur Henk van de Kloot (58). 'Als vrachtwagenchauffeurs merken we daar nog weinig van.' Van de Kloot (58), al veertig jaar internationaal chauffeur bij hetzelfde bedrijf, verdient 2.300 euro netto per maand en rijdt daarvoor gemiddeld 55 uur per week - veel op Frankrijk, Italië en Spanje. 'Moest ik eens een dag wachten omdat er nog geen lading was, dan telde dat als een gewerkte dag. Nu sta ik in mijn eigen tijd te wachten. Leuk is anders, maar mijn baas concurreert met Roemenen en Bulgaren die per kilometer worden betaald. Hij kan niet anders.'