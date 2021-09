Triodos onderzoekt beursgang. Is dat het einde van de idealen?

Vorig jaar maart opende Triodos Bank een duurzaam hoofdkantoor in Driebergen. Beeld Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

In een speciale bijeenkomst voor de certificaathouders ontvouwde Triodos dinsdag haar toekomstscenario’s. Die ogen ingrijpend, gezien de geschiedenis van de uit het antroposofische milieu afkomstige bank. Behalve een publieke beursgang - de certificaten van concurrent Rabobank hebben al zo’n notering in Amsterdam - behoort ook een besloten handelsplatform tot de mogelijkheden. Ter aanvulling overweegt Triodos groene obligaties uit te geven. Ondertussen gaat het nagestreefde rendement omhoog van jaarlijks 3 tot 5 procent naar 4 tot 6 procent.

Idealistische bank

De aankondiging werpt de vraag op of Triodos een ‘gewone’ bank dreigt te worden. Het veel grotere ING en ABN Amro zijn al beursgenoteerd. Zij moeten voortdurend rekening houden met aandeelhouders die waar voor hun geld willen. ING heeft op dit moment 3,6 miljard euro klaar staan om, via extra dividend of inkoop eigen aandelen, de kapitaalverschaffers te verwennen. ABN Amro werd aan de vooravond van de kredietcrisis zelfs uiteengereten door activistische aandeelhouders.

Triodos wil opmerkelijk genoeg niet uitsluiten dat ook haar certificaathouders straks, in de nieuwe opzet, meer zeggenschap krijgen. ‘Maar’, reageert ceo Jeroen Rijpkema in een telefonisch interview, ‘aan onze maatschappelijke doelstelling verandert niets. Triodos wordt gedreven door een duurzame missie. Daarom bekijken we ook nog hoe we kunnen voorkomen dat, mocht het tot een beursgang komen, sommige partijen bovenmatige invloed uitoefenen op onze koers.’

Handel bevroren

Sinds jaar en dag financiert Triodos, gevestigd op het uitgestrekte landgoed De Reehorst in Driebergen, zich door middel van certificaten. Het gaat om zo’n 1,2 miljard euro, verspreid over bijna 45 duizend beleggers. Om het groene karakter te waarborgen, hebben de certificaathouders geen stemrecht. Zij kunnen hun stukken niet onderling verhandelen, maar alleen verkopen aan Triodos zelf. De prijs is niet de uitkomst van vraag en aanbod, maar wordt vastgesteld aan de hand van de boekwaarde van het bedrijf.

Dankzij een trouwe, geëngageerde achterban ging dat lange tijd goed. Totdat in de coronacrisis mensen massaal van hun stukken af wilden. Nieuwe kopers meldden zich amper. De bank kon slechts een beperkt deel van de certificaten terugkopen, omdat zij van de toezichthouder niet te veel mag interen op het eigen vermogen. Daarom werd de handel tot twee keer toe opgeschort. Dit tot verontwaardiging van zo’n tweehonderd certificaathouders. Zij kunnen nog altijd niet bij hun geld.

Nieuwe baas

Een beursgang moet ervoor zorgen dat beleggers hun certificaten weer vrijelijk kunnen verkopen. Bovendien biedt het de bank gelegenheid om extra middelen op te halen, legt ceo Rijpkema uit. ‘Ons huidige systeem van kapitalisatie door middel van certificaten heeft veertig jaar heel goed gewerkt, maar loopt tegen de grenzen van zijn groei en verhandelbaarheid aan.’

Jasper Jansen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt dat een logische stap. ‘Deze weeffout was van begin af aan duidelijk. Dat Triodos niet op de oude voet verder gaat, moedigen we aan.’ Wel denkt hij dat de waarde van de certificaten, zodra die wordt overgelaten aan de financiële markten, nog weleens een flinke duikeling kan maken. ‘Waarschijnlijk daalt de koers op de dag van de beursgang. Het idee dat Triodos zonder kleerscheuren uit de huidige problemen komt, klopt natuurlijk niet.’

Ondertussen drukt de kersverse baas Jeroen Rijpkema wel een flink stempel op het concern, dat ruim 728 duizend klanten telt in zes Europese landen. Afkomstig van ABN Amro, volgde hij pas deze zomer Peter Blom op als ceo. Die nam na veertig jaar afscheid. Rijpkema: ‘Dit besluit heeft echter niets met mij te maken, en alles met het moment waarop ik aantreed. Er lag een serieus vraagstuk op tafel. Dat moeten we, met het oog op de langere termijn en de vijftigste verjaardag van Triodos in 2030, gewoon oplossen.’