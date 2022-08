Triodos Bank zet stap richting oplossing voor vastgelopen certificatenhandel

Het hoofdkantoor van de Triodos Bank in Driebergen. Beeld Freek van den Bergh

De certificatenhandel kan in het tweede kwartaal van 2023 weer hervat worden, maakte Triodos donderdag bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers. De bank presteert ondanks de moeilijke economische tijden naar eigen zeggen ‘solide’, onder meer door de leningenportefeuille, die met 3 procent groeide. De nettowinst viel met 18,8 miljoen euro wel flink lager uit dan het eerste kwartaal vorig jaar, terwijl het doel van de bank juist is die op te krikken in het belang van de certificaathouders. Ironisch genoeg wordt de winst nu flink gedrukt door de kosten die de bank maakt om dat doel te halen.

De slepende certificatenkwestie bij Triodos draait om de manier waarop de oprichters veertig jaar geleden dachten de idealistische bank uit de greep van het aandeelhouderskapitalisme te houden. Daarom werd het startkapitaal van de bank, 1,2 miljard euro, ingelegd door 43.614 certificaathouders via een speciale stichting (SAAT), die daarmee de enige aandeelhouder van de bank is.

In ruil voor hun belegging kregen zij geen vrij verhandelbaar aandeel met zeggenschap, maar een certificaat dat de inlegwaarde vertegenwoordigde, en waarover zij een bescheiden dividend ontvingen. Via de bank konden certificaten aangekocht en verkocht worden tegen een vaste prijs. Wanneer er iets meer aanbod dan vraag was, kon bank tot maximaal 3 procent van de certificaten inkopen.

Decennialang functioneerde dat systeem, maar het bleek niet bestand tegen corona. Toen wilden ineens te veel certificaathouders tegelijk van hun stukken af. De bank moest de handel stilleggen, wat sommige certificaathouders in serieuze financiële problemen bracht. Het opnieuw opstarten was onmogelijk, stelde de nieuwe topman Jeroen Rijpkema eind vorig jaar. Hij kondigde toen al aan de aan- en verkoop naar een online handelsplatform te gaan verplaatsen. Waarbij certificaathouders volgens hem rekening moesten houden met een flinke waardedaling van hun belegging. Voor de Belastingdienst schatte Triodos de waardevermindering op 30 procent, analisten verwachten dat dit weleens 45 procent zou kunnen zijn.

Ondernemingskamer

Het management van de bank kreeg veel kritiek van boze certificaathouders, doorgaans ideëel gemotiveerde particulieren die in veel gevallen tientallen duizenden euro’s verliezen. Zowel de Stichting Certificaathouders Triodos als de Vereniging van Effectenbezitters vermoeden wanbestuur. Ze eisen meer inzage in de besluitvorming en overwegen een gang naar de Ondernemingskamer. ‘Wij verwachten vandaag een brief van Triodos en besluiten volgende week of dat aanleiding is om naar de rechter te gaan’, zegt Fons van der Velden, voorzitter van Stichting Certificaathouders Triodos, in een reactie.

Intussen heeft Triodos dus wel een volgende stap gezet. Captin, een bedrijf dat verschillende ‘multilaterale handelsfaciliteiten’ beheert, heeft opdracht gekregen de certificaathandel te gaan uitvoeren. ‘De keuze is op Captin gevallen omdat het bedrijf een platform kan bouwen met bijzondere handelskarakteristieken die zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van Triodos en certificaathouders’, zegt Rijpkema. ‘Het is bijvoorbeeld mogelijk handel maar op een paar momenten mogelijk te maken of dat de prijs binnen een bepaalde bandbreedte ligt.’

De Stichting Certificaathouders Triodos heeft vooralsnog geen mening over de selectie van Captin of de manier waarop het handelsplatform ingericht moet worden. ‘Wel is pijnlijk dat het zo ontzettend lang duurt’, zegt Van der Velden. ‘Langer dan eerder was gesuggereerd. En dat schuurt helemaal omdat Triodos een paar weken geleden ineens afzag van een eerder aangekondigde regeling voor schrijnende gevallen.’ De stichting heeft nog altijd bedenkingen bij de keuze voor een handelsplatform. ‘De bank heeft die keuze in onze ogen niet goed genoeg verantwoord, dat is ook het belangrijkste vraagstuk in het traject richting de Ondernemingskamer.’

Winstgevendheid

In oktober moet de aandeelhouder SAAT de keuze voor het handelsplatform nog officieel goedkeuren. Maar al voor die tijd gaat Triodos ‘in gesprek’ met de certificaathouders over ‘de karakteristieken’ van de handel. Rijpkema: ‘Dat doen we door met de belangenverenigingen te spreken, en met een representatieve groep van certificaathouders in alle vijf landen waar we actief zijn.’ Het resultaat wordt nog toegelicht in sessies waarvoor alle certificaathouders zijn uitgenodigd. Dat het vervolgens nog tot ruim in 2023 duurt voordat de handel hervat kan worden, is volgens Rijpkema omdat alle certificaathouders nog wel bij het handelsplatform geregistreerd moeten worden.

Rijpkema heeft steeds gezegd dat de certificatenkwestie de bank ook dwingt om de winstgevendheid te verhogen. Iets wat jarenlang maar weinig prioriteit had bij de bank, maar nu van belang wordt gevonden om de waarde van de certificaten te verhogen. Rijpkema streeft daarom naar een verhouding tussen kosten en inkomen van 70 tot 75 procent in 2025.

Daar is Triodos nog lang niet, blijkt uit de cijfers. Het percentage komt nu op 83 uit. Dat komt deels omdat Triodos 6 miljoen euro heeft gereserveerd voor een reeds aangekondigde reorganisatie. Ook alle kosten voor het opzetten van het handelsplatform zorgen voor een extra tegenvaller van 1,3 miljoen euro. ‘Het doel blijft onveranderd, maar we moeten daarvoor nu dus eerst kosten maken’, zegt Rijpkema.