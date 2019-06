Traplift of vloerisolatie? Ook thuiswonende ouderen moeten verduurzamen

Deur op begane grond scheelt

Ouderen die niet eerst een trap op moeten om hun voordeur te bereiken, hebben een minder grote kans dat ze bij ernstige gezondheidsproblemen naar een verpleeghuis moeten uitwijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Op grond van gegevens van het kadaster zijn vrijwel alle woningen in Nederland ingedeeld in drie categorieën: ontoegankelijk, redelijk toegankelijk en goed toegankelijk. ‘Een gelijkvloers huis op de begane grond is goed toegankelijk’, zegt een woordvoerder van het CPB. ‘Een woning op de tweede verdieping van een portiekflat zonder lift is ontoegankelijk. Daartussen zitten huizen met een trap binnenshuis. In dat soort huizen wonen de meeste ouderen tussen de 75 en 85 jaar. Die zijn toegankelijker te maken door de aanleg van een traplift binnenshuis.’

Bij alle woningen is gekeken hoe groot de kans is dat een oudere in de loop van de tijd naar een verpleeghuis moet. Gemiddeld was die kans 11 procent voor 90-plussers in ontoegankelijke woningen. Leeftijdsgenoten in redelijk toegankelijke en toegankelijke woningen hebben een kleinere kans: 9 procent.

Volgens het CPB kunnen gemeenten vaststellen in welke wijken veel ouderen in ontoegankelijke huizen wonen. ‘Daar valt de meeste winst te behalen, bijvoorbeeld door de inzet van een doorstroommakelaar die zoekt naar passende woningen voor deze ouderen.’