Transportbedrijf Reining rijdt voortaan niet meer naar Groot-Britannië - overlast van vluchtelingen werd te groot

Voor Reining betekent het weigeren van opdrachten naar Engeland een flinke aderlating. Het bedrijf bracht veertig tot vijftig vrachten per week Het Kanaal over. Die leverden 5- tot 6 miljoen euro per jaar op, zo'n 10 procent van de omzet van 55 miljoen euro.



Tegenover die inkomsten stond een schadepost van drie ton. Chauffeurs krijgen 900 euro boete als er verstekelingen in hun vrachtwagen worden gevonden. Ook ontstaat schade doordat 'inklimmers' hun behoefte doen in de laadbak. Reining vervoerde veel verpakkingsmateriaal voor voedingswaren naar Engeland. Dat werd afgekeurd als de lading was verontreinigd of vernield door verstekelingen. De eigenaar van het verpakkingsmateriaal verhaalde de schade dan op de vervoerder, die op zijn beurt zijn verzekering aansprak. Maar door al die schademeldingen moest het bedrijf uit Kolham een steeds hogere premie betalen, klaagde directeur Gerrit Hes maandag in De Telegraaf. Hij wilde de Volkskrant gisteren niet te woord staan.



Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) is Reining 'de eerste en enige' transporteur die besluit het bijltje erbij neer te gooien. 'We hebben geen signalen dat er meer leden van plan zijn het Verenigd Koninkrijk te mijden', aldus een woordvoerder. Bij TLN zijn meer dan 5.000 transportbedrijven aangesloten. 'Onze leden hebben zoveel maatregelen getroffen dat ze tegen de situatie zijn opgewassen.' Zo kiezen transporteurs soms andere routes naar Engeland, 'hoewel Calais nog altijd de snelste en goedkoopste verbinding is'.

Volgens Reining worden truckers niet alleen belaagd in en rond de Franse stad Calais, waar de vluchtelingenstroom richting Engeland zich al jarenlang concentreert, maar ook in België en zelfs in Nederland