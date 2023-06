Transgender vrouw op bierblikje leidt tot boycot en pistoolsalvo’s voor brouwer Bud Light

Beeld uit het promotiefilmpje voor Bud Light van actrice en comédienne Dylan Mulvaney. Beeld @dylanmulvaney/Instagram

Bommeldingen in brouwerijen. Standrechtelijke executies van treetjes bier. Bedreigingen van chauffeurs met het Bud Light-logo op hun vrachtwagens. Sinds in 1773 een stel als Mohawk-indianen uitgedoste revolutionairen 342 kratten Britse thee in de haven van Boston mieterden – de zogeheten ‘Boston Tea Party’ – heeft een dorstlesser vermoedelijk niet meer tot zoveel beroering geleid onder de Amerikanen als Bud Light.

Tot voor kort was dit 4,2 procent alcohol bevattende brouwsel van de Belgische biergigant Anheuser-Busch Amerika’s populairste biermerk, vooral dankzij de gretige inname onder mannen op het platteland. Dit veranderde toen transgender vlogster Dylan Mulvaney op 1 april een 48 seconden durend promotiefilmpje op Instagram zette. Daarmee ontketende ze onbedoeld een nieuwe veldslag in de culture wars tussen conservatief en progressief Amerika, alsook een bierboycot die Bud Light een kwart van zijn omzet kostte, en Anheuser-Busch 19 miljard dollar marktwaarde.

De 26-jarige Mulvaney verwierf miljoenen volgers op sociale media met filmpjes waarin ze haar transitie tot vrouw documenteerde. Haar roem zette ze om in klinkende munt door betaalde reclame te maken, bijvoorbeeld voor zalfjes, keukenapparatuur, handtassen, winterjassen en sportbeha’s, en ook voor Bud Light. ‘Deze maand vierde ik mijn 365ste dag als vrouw’, vertelde Mulvaney in het promotiefilmpje, ‘en Bud Light stuurde me misschien wel het beste cadeau ooit: een blikje met mijn gezicht erop!’

Biergerelateerd geweld

Het filmpje leidde in conservatieve kringen tot een explosie van transhaat en biergerelateerd geweld, mede doordat veel drinkers en kroegbazen ten onrechte dachten dat Mulvaneys beeltenis voortaan de blikjes Bud Light in de supermarkt zou sieren. In werkelijkheid krijgen bekende influencers wel vaker een gepersonaliseerd bierblikje met hun tronie erop toegestuurd, en was het gewraakte exemplaar niet voor de verkoop bedoeld.

Dit belette countryster Kid Rock niet om enkele dagen later in een Twitter-filmpje met een salvo van zijn Heckler & Koch MP5-machinepistool een treetje Bud Light-blikjes te doorzeven. Voor de minder visueel ingestelde kijkers bood de zanger van hits als Bawitdaba en You Never Met A Motherfucker Quite Like Me ter verduidelijking nog wat verbale context: ‘Fuck Bud Light, and fuck Anheuser-Busch!’

Sindsdien buitelden conservatieve Amerikanen over elkaar heen met filmpjes waarin ze blikjes Bud Light molesteren met geweren, auto’s of honkbalknuppels. Verschillende brouwerijen van Anheuser-Busch kregen te maken met bommeldingen. Vrachtwagenchauffeurs van de leveranciers van Bud Light, veelal familiebedrijfjes die geen eigendom zijn van Anheuser-Busch, werden agressief bejegend door voorbijgangers en cafébezoekers.

‘Diep gebrek aan standvastigheid’

Tot overmaat van ramp joeg Anheuser-Busch ook progressief Amerika tegen zich in het harnas door zich te verontschuldigen. ‘Het was nooit onze bedoeling om deel uit te maken van een discussie die mensen verdeelt’, verklaarde het bedrijf. ‘Het is ons werk om mensen samen te brengen onder het genot van een biertje.’ De Human Rights Campaign, een Amerikaanse lhbti-belangenclub, beschuldigde Anheuser-Busch van een ‘diep gebrek aan standvastigheid’. Een distributeur van cafés mopperde in The Wall Street Journal: ‘Ik ben mijn cowboykroegen al kwijt, nu kan ik ook mijn homokroegen nog verliezen’.

Ook de nieuwe reclames waarmee de brouwer de verloren klanten probeert terug te winnen, vol vlaggen, countrymuziek, korenvelden en door de prairie galopperende Clydesdalepaarden, hebben het tij nog niet kunnen keren. Het omzetverlies door de boycot is zo groot dat er na twintig jaar een nieuwe nummer één is op de Amerikaanse biermarkt: Modelo Especial, een Mexicaans pils dat tot nu toe vooral populair was onder Spaanstalige Amerikanen.