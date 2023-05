Transavia schrapt opnieuw honderden vluchten deze zomer, vooral naar Spanje

Toestellen van Transavia op Eindhoven Airport. Beeld ANP

Dat meldt Transavia dinsdag in een persbericht. De budgetvlieger, na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland, wordt al bijna twee maanden geplaagd door problemen met het aantal toestellen die niet ingezet kunnen worden. Daardoor annuleerde Transavia in april en mei al ruim 5 procent van de vluchten. Dat schopte de reisplannen van ruim 50 duizend passagiers in de war.

Nu blijkt dat de gifbeker nog lang niet leeg is: er zijn nog steeds vijf toestellen uit de roulatie. In juni annuleert Transavia daarom 331 vluchten, wat neerkomt op ruim 5 procent van de vluchten. De meest geschrapte vluchten zijn naar de bestemmingen Alicante, Malaga, Nice, Barcelona en Sevilla. Vluchten naar Griekenland worden veelal ontzien.

Alle gedupeerde passagiers voor juni zijn dinsdag op de hoogte gesteld. Iets minder dan 80 procent van hen is een andere vlucht aangeboden, van veel overige passagiers is de reis geannuleerd. Concrete aantallen gedupeerden wil Transavia niet delen. Volgens claimorganisatie EU-claim, dat bijhoudt hoeveel vluchten vliegmaatschappijen op de planning hebben staan, gaat het in juni om grofweg 60 duizend gedupeerde reizigers.

In juli en augustus worden er volgens Transavia waarschijnlijk nog eens 2 procent van de vluchten geannuleerd. Welke vluchten dat zijn wordt op 25 mei bekendgemaakt.

‘Duidelijkheid’

Transavia zegt dat de nieuwe annuleringen nodig zijn, om te voorkomen dat er lastminutevluchten moeten worden geschrapt. Topman Marcel de Nooijer: ‘We bouwen voor de zomer meer garantie in dat een vlucht gewoon wordt uitgevoerd. Dat we het vluchtschema nu aanpassen, zorgt dat er duidelijkheid is die iedereen wenst.’

De vlootproblemen bij Transavia worden beschouwd als domme pech, zei een woordvoerder van de Consumentenbond eerder tegen de Volkskrant. ‘Transavia is de grootste vakantievlieger in Nederland, dus het lijkt soms alsof zij veel gedoe hebben. Maar ook concurrenten als Lufthansa hebben weleens problemen met de vloot.’

Geen annuleringen KLM

Vorige week berichtten diverse media dat ook KLM deze zomer vluchten moet schrappen. Dat berust op een misverstand, zegt een woordvoerder. ‘We vliegen al het hele jaar minder dan we in potentie zouden kunnen, vanwege verminderde capaciteit in de vloot of personeel. Dat geldt dus ook voor de zomer.’

Toch betekent dat niet dat er vluchten worden geannuleerd. ‘We doen continu ingrepen in de dienstregeling. Dat doen we maanden tevoren, en betekent bijvoorbeeld dat we schuiven met vertrektijden.’ De woordvoerder benadrukt dat reizigers ‘niet bang hoeven te zijn dat hun vlucht hierdoor wordt geannuleerd’.