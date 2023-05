Transavia schrapt nog meer vluchten in juni, juli en augustus

Toestellen van Transavia op Eindhoven Airport. Beeld ANP

Dat meldt Transavia dinsdagochtend in een persbericht. De budgetvlieger, na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland, wordt al bijna twee maanden geplaagd door problemen met het aantal toestellen die niet ingezet kunnen worden. Daardoor annuleerde het al ruim 5 procent van de vluchten in april en mei. Dat schopte de reisplannen van ruim 50 duizend passagiers in de war.

Nu blijkt dat de gifbeker nog lang niet leeg is: er zijn nog altijd vijf toestellen uit de roulatie. In juni annuleert Transavia daarom nog eens 5 procent van de vluchten, wat neerkomt op zo'n 320 vluchten. In juli en augustus worden er nog een 2 procent van de vluchten geannuleerd. Bijna 80 procent van de passagiers is omgeboekt, iets meer dan 20 procent van de reizigers is geannuleerd.

Later meer

Verbetering: In een eerdere versie stond dat er 160 vluchten geannuleerd werd. Het ging om retourvluchten, waardoor het aantal uitkomt op 320 geannuleerde vluchten.