Transavia komt vliegtuigen tekort: reizen van 50 duizend passagiers omgeboekt of geannuleerd

Een vliegtuig van Transavia stijgt ’s ochtends op vanaf Schiphol. Beeld ANP

Dat meldt een goed ingevoerde bron binnen het bedrijf aan de Volkskrant. Een Transavia-woordvoerder wil geen aantallen noemen, maar zegt dat het gaat om ‘5 procent van alle vluchten voor de maand april en mei’. Dat zou neerkomen op ruim 50 duizend passagiers.

Transavia is na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland. Rondom de mei- en zomervakantie rinkelt de kassa het hardst. De budgetvlieger komt die periode echter zes vliegtuigen tekort. Twee toestellen moeten aan de grond blijven wegens vertraging van groot onderhoud, omdat ‘monteurs wachten op Boeing-onderdelen’.

Over de auteur

Ashwant Nandram is economieredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft veel over de luchtvaart en het spoor. In 2020 won hij de journalistiekprijs de Tegel.

Ook heeft het bedrijf vier vliegtuigen geleased die niet mogen vliegen wegens ‘problemen met het papierwerk’. De kisten werden voorheen door de Roemeense prijsvechter Blue Air gebruikt, maar missen bepaalde veiligheidscertificering. Transavia heeft daarom nu geen 45, maar 39 vliegtuigen tot haar beschikking.

Omgeboekt of geannuleerd

De vliegmaatschappij heeft het mes gezet in het aantal vluchten tussen begin april en eind mei. Daardoor worden reisplannen van circa 50 duizend passagiers in de war geschopt. Volgens een Transavia-woordvoerder worden de meeste reizen, 85 procent, omgeboekt. Dat betekent dat zo’n 42 duizend passagiers op een andere dag of op een ander tijdstip moeten vertrekken. Voor de overige passagiers, naar schatting achtduizend, is er geen alternatief: hun reis is geannuleerd.

Transavia spreekt van een ‘hele vervelende samenloop van omstandigheden’. Alle gedupeerde passagiers zijn op 4 april op de hoogte gesteld. Reizigers van wie de vlucht binnen veertien dagen vertrekt, hebben op basis van Europese wetgeving recht op een vergoeding. Die moeten ze wel zelf aanvragen.

Passagiers van wie de vlucht na veertien dagen vertrekt en wiens plannen zijn gewijzigd of geannuleerd, hebben pech en krijgen geen compensatie. Ook de overige kosten die dan zijn gemaakt, zoals voor hotelboekingen, huurauto’s of concertkaartjes, worden niet door Transavia vergoed.

‘Dikke pech’

Een woordvoerder van de Consumentenbond noemt dat ‘superbalen’. ‘Als je je hebt verheugd op een vakantie is dit vervelend nieuws. Zeker als je verder nog kosten hebt gemaakt en nu nergens terechtkunt.’ Volgens de bond is er geen enkele reisverzekering die deze vervolgschade vergoedt. ‘Dat is dikke pech. Het enige wat je in het vervolg kunt doen is een pakketreis boeken. Dan krijg je vlucht, verblijf en vervoer in één. Als de vlucht dan uitvalt, moet de aanbieder een alternatief bieden. Niet alleen voor de vlucht, maar ook voor eventuele wijzigingen in de rest van de reis, zoals accommodatie en vervoer.’

Voortaan met een andere maatschappij op vakantie gaan heeft volgens de Consumentenbond weinig zin. ‘Transavia is de grootste vakantievlieger in Nederland, dus het lijkt soms alsof zij veel gedoe hebben. Maar ook concurrenten als Lufthansa hebben weleens problemen met de vloot.’ Ook claimorganisatie EU-claim herkent geen patroon en beschouwt dit als een incident.

Transavia hoopt binnenkort weer meer vliegtuigen beschikbaar te hebben. Annuleringen of omboekingen in juni en juli zijn in dat geval niet meer nodig. Mocht het vinden van meer vliegtuigen niet lukken, dan belooft een woordvoerder dat reizigers ‘zo snel mogelijk’ bericht krijgen.