Transavia droomt van winter met volle vliegtuigen, EasyJet belandt in nachtmerrie als overnameprooi

Winnaar: Marcel de Nooijer

Marcel de Nooijer, ceo van luchtvaartmaatschappij Transavia: 'Klant haakt niet af.' Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wie het nieuws rond Transavia heeft gevolgd zal misschien raar opkijken dat topman Marcel de Nooijer aan de linkerzijde van deze rubriek staat. De budgetdochter van KLM heeft nogal wat voor de kiezen gehad.

Deze zomer bleek dat vliegtuigen van Transavia van Schiphol vertrokken zonder alle koffers mee te nemen. Zo groot was het tekort aan grondpersoneel dat piloten zelf maar koffers in hun toestel propten. Boze passagiers maakten amok aan boord.

Die chaos valt De Nooijer aan te rekenen, zegt de vakbond FNV. Transavia ging voor de de bagage-afhandeling op 1 april in zee met Viggo, vanwege de laagste tarieven. Deze afhandelaar werkt weliswaar al een kwarteeuw voor Transavia op vliegveld Eindhoven, maar heeft geen enkele ervaring op Schiphol. Daar is het een van de acht specialisten die ervoor zorgen dat koffers op tijd in de buik van het juiste vliegtuig belanden.

Transavia komt er mee weg. In een interview met het vakblad Luchtvaartnieuws zegt De Nooijer te verwachten dat zijn bedrijf de komende winter op 95 procent van zijn capaciteit zit. De klant haakt dus niet af. De topman laat ook weten dat een proef met ‘handbagagegarantie’ wordt omgezet in een vaste ‘service’. Handbagage meenemen is in principe gratis. Maar wie bij het instappen niet wil horen dat tas of koffer toch het laadruim in moet kan zich tegen betaling van een plekje in de cabine verzekeren.

Dat vreemde geluid bij het opstijgen? Dat is de kassa die rinkelt bij Transavia.

Verliezer: Johan Lundgren

Johan Lundgren, ceo van EasyJet: 'meer vaart maken met corona-herstelplan.' Beeld AFP

‘Zout in de wonden strooien’. Dat beschrijft vermoedelijk goed de pijn die Johan Lundgren, de baas van EasyJet, deze week moet hebben gevoeld.

De Britse luchtvaartmaatschappij meldde donderdag dat het een vijandig overnamebod had afgeslagen. Het bedrag dat de belager op tafel wilde leggen was te laag, aldus EasyJet. De afgewezen vrijer toont geen verdere avances meer.

Het nieuws is in twee opzichten opmerkelijk. Marktkenners roepen al langer dat de coronacrisis gaat leiden tot een grondige shake-out in de luchtvaart, als de overheid straks de stutten wegtrekt. Maar zij zien toch vooral de kleinere maatschappijen verdwijnen, niet een van het formaat ­EasyJet. Aan de andere kant: het aandeel van de nummer 7 van Europa kost nu nog niet de helft van de prijs van voor de virusuitbraak.

Even verrassend is de naam van de belager, gevonden door persbureau Bloomberg: Wizz Air. Dat is de directe, maar kleinere Hongaarse rivaal. Niet bepaald een koper met diepe zakken.

Strijdlustig kondigde Lundgren aan dat EasyJet meer vaart gaat maken met zijn corona-herstelplan. Dat vergt nog eens 1,2 miljard pond (1,4 miljard euro) van de aandeelhouders. EasyJet zet ook voor 400 miljoen aan schulden om in aandelen. Volgens Lundgren bevindt zijn bedrijf zich in een goede positie om straks te profiteren als de markt weer aantrekt.

Maar het maakt EasyJet ook een nog aantrekkelijker hapje voor aasgieren. Welke cirkelen er nog meer rond in de donkere wolken?