Torenhoge gasprijs, dus de zonnepanelen al besteld? Beter even wachten en de woning eerst goed isoleren

Een bouwvakker bevestigt dampremmende folie aan de dakconstructie van een nieuwbouwhuis. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Wie na lang dubben over zonnepanelen op het dak nu haastig de knoop doorhakt, mag zich nog even achter de oren krabben. Ondanks de omhoogschietende prijzen voor aardgas is het aanleggen van zonnepanelen niet automatisch de beste methode om stookkosten te besparen. Controleer of je huis goed is geïsoleerd, zeggen deskundigen.

Volgens de stichting Milieu Centraal is twee op de drie Nederlandse huizen niet goed geïsoleerd. En dat is vervelend bij hoge energiekosten.

Ruim 11 procent van de huishoudens is sinds eind 2019 van het gas af, becijferde energieleverancier Vattenfall. Toch zijn ook volledig elektrische huishoudens niet ongevoelig voor de gestegen aardgasprijzen. ‘De elektriciteitsprijs is grotendeels gekoppeld aan gas, omdat 60 procent met gascentrales wordt opgewekt’, zegt David Smeulders, hoogleraar energiesystemen aan de TU Eindhoven.

Dat probleem is natuurlijk te verhelpen door zelf energie op te wekken. Zo denken veel Nederlanders er ook over. Bij SolarNRG, een van de grootste leveranciers van zonnepanelen in Nederland, nam de vraag naar zonnepanelen de afgelopen weken met zo’n 20 tot 30 procent toe. Levi Zuijderwijk, verantwoordelijk voor de installatie van zonnepanelen, ziet een duidelijk verband met de aandacht in de media voor de snel stijgende gasprijzen. ‘Normaal zakt de vraag in deze periode juist een beetje in, zo vlak voor de winter.’

Afbouw salderingsregeling

Subsidies en belastingvoordelen maken het extra aantrekkelijk om je dak vol te leggen, maar die voordelen blijven niet eeuwig bestaan. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling binnen tien jaar volledig afgebouwd. Met de regeling wordt de extra energie die zonnepanelen opwekken, en die wordt teruggeleverd aan het net, afgetrokken van het eigen energieverbruik.

‘De kosten voor energie zullen in de toekomst sowieso stijgen’, zegt Smeulders. ‘Daarom is het zaak om eerst te zorgen dat je zo min mogelijk energie nodig hebt.’

De deur achter je dicht doen, alleen de ruimtes verwarmen waar je lange tijd bent en de slaapkamer überhaupt niet verwarmen – het klinkt voor de hand liggend, of zelfs een beetje belerend. Toch valt er met die simpele trucjes in een gemiddeld huishouden al zo’n 240 euro per jaar te besparen.

‘En dat is op basis van de oude gasprijzen’, zegt Suzanne Hoogers, expert energie in huis bij Milieu Centraal. ‘De prijzen veranderen nu snel, maar als je ervan uitgaat dat de prijs per kuub 50 cent hoger ligt, dan gaat het om een besparing van ruim 380 euro per jaar.’ Draai je ’s nachts ook nog de verwarming terug naar zo’n 15 graden, dan komt er bijna 200 euro bij.

Zeker voor wie geen huiseigenaar is, of om andere redenen niet over de mogelijkheid beschikt om te investeren in betere isolatie, is het een overweging. Er zijn meer kleine ingrepen die een verschil kunnen maken. Radiatorfolie kan voorkomen dat warmte door een slecht geïsoleerde buitenmuur direct weer naar buiten verdwijnt. Raamfolie krikt enkel glas op tot dubbel glas. Maar wie zich met dubbel glas rijk rekent, is niet meer bij de tijd.

Achterhaald

‘Het idee dat dubbel glas écht isolerend werkt, is een beetje achterhaald’, zegt Hoogers. ‘Vooral in de woonkamer zou ik het vervangen, of er in ieder geval raamfolie tegenaan plakken.’ Er is de keuze uit driedubbel glas, of dubbel glas met een isolerende (gas)laag erin.

‘Vloerisolatie wordt ook vaak over het hoofd gezien, in 2018 had nog geen 40 procent van de Nederlandse woningen een geïsoleerde vloer.’ Bij huizen met een kruipruimte is het een relatief laagdrempelige ingreep. ‘Isoleren is maatwerk’, zegt Hoogers. ‘Via onze website kunnen mensen een lijst doorlopen om zelf op een laagdrempelige manier te onderzoeken waar de isolatie verbeterd kan worden.’

Als de isolatie op orde is en mensen van het gas af willen, is het slim om naar zonnepanelen te kijken, vindt hoogleraar Smeulders. ‘Het stroomnet is al overbelast. Je wil het gasnet langzaam uitfaseren, en mensen daarbij ook zelf stroom laten opwekken.’

Zuijderwijk, van SolarNRG, verwacht dat het afbouwen van onder meer de salderingsregeling voor zonne-energie gepaard zal gaan met overheidssubsidies voor batterijen: ‘Dan sla je met batterijen de energie op die je opwekt als je overdag niet thuis bent. In plaats van dat je overtollige energie meteen teruggeeft aan het net omdat je de energie nergens kwijt kunt. In de avonduren kun je die energie gebruiken om op te koken en tv te kijken.’