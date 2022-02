Topvrouw Giny Boer: ‘Ik miste vooral een ziel bij C&A, we zijn geen modern bedrijf meer’

Giny Boer, ceo van C&A Beeld Rebecca Fertinel

Giny Boer verontschuldigt zich bij de kennismaking voor de ietwat kille entourage met toegangspoorten in het hoofdkantoor van C&A in Düsseldorf, waar de reusachtige portretten van de erflaters Clemens en August Brenninkmeijer boven de receptie uittorenen. ‘We zijn aan het verbouwen, het moet transparanter en menselijker worden hier’, zegt Boer. Via moederbedrijf Cofra Holding kijkt de rijkste familie van Nederland (geschat vermogen volgens Quote: 22 miljard euro) op afstand toe hoe de Nederlandse de modereus met 25 duizend werknemers en 1.400 winkels in achttien landen aan het hervormen is.

Iedereen weet wat Ikea is. De Bijenkorf idem. Maar wat is C&A?

‘Ik kan er nu al een boek over schrijven. Toen ik klein was, ging ik altijd met mijn moeder en mijn zus naar de C&A in Groningen. Daar hing kleding die superhip was. Je kocht daar je eerste bikini, maar in die winkel was ook de eerste roltrap. C&A stond bekend om zijn innovaties, het was een modern bedrijf. Zijn we dat nu nog? Nee, maar we willen het wel weer worden. En dan moet je dus terug naar de basis. Er was een reset nodig.

‘Wij verkopen everyday long lasting clothes, zoals we het noemen, duurzame kleding die voor iedereen betaalbaar is. C&A bracht ooit de eerste minirok naar Europa, daar liggen onze wortels. Het bedrijf bestaat 181 jaar, we moeten leren van onze geschiedenis. Mijn taak is nu om C&A te moderniseren en te transformeren tot een bedrijf dat weer trendsetter wordt.’

U werkt al 23 jaar voor Ikea en dan wordt u gebeld door een headhunter met de vraag: wil je C&A leiden?

‘Mijn eerste reactie was: ik moet erover nadenken.’

En daarna?

De tweede reflex was: ik heb een passie voor mode. Mijn handen jeuken. Toch heb ik eerst twee weken nagedacht. Ik heb in Londen mijn nieuwe baas Alan Leighton ontmoet en het klikte meteen.’ Lachend: ‘Toen dacht ik: en nu de familie. Daarna heb ik een heleboel Brenninkmeijers ontmoet.

‘Ik wil met aardige mensen werken. En ik vond de Brenninkmeijers heel aardig. Ik wilde ook weten hoe binnen het concern besluiten tot stand komen. Ik weet niet of het een Nederlands trekje is, maar ik hou van vrijheid. Als iemand constant over mijn schouder meekijkt, werkt het niet.

‘Ik heb veel vragen gesteld, als enige van de kandidaten kwam ik niet uit de kledingindustrie. Ik heb ook een presentatie gehouden voor de familie, meer uit interesse. Maar ze bemoeien zich niet met de inhoud. Ik werk voor C&A, niet voor de Brenninkmeijers.’

C&A riep bij u niet meer het gevoel van vroeger in Groningen op?

‘Ik zag een gemêleerd winkelbestand, de winkel in Groningen was heel anders dan de C&A in Barcelona. Het is historisch zo bepaald, C&A had wel twaalf verschillende logo’s. Niet handig en onduidelijk voor de klant, we hadden ook een te breed aanbod van artikelen.

‘Wie wilden we eigenlijk zijn? Ik heb de eerste drie maanden vooral geluisterd naar mensen om de strategie voor de komende twee jaar te kunnen bepalen. Ik heb het ‘One C&A’ genoemd, we zijn niet achttien verschillende C&A’s in achttien landen, met twaalf logo’s. We zijn één. Met één logo en een herkenbare identiteit.

‘We hebben al driehonderd winkels een facelift gegeven, daar komen er deze maand nog honderd bij en vanaf maart nog eens vierhonderd. Ze zijn hetzelfde, herkenbaar en met dezelfde spijkerbroeken. Bij Ikea werd conceptueel gedacht, bij C&A niet. We hebben twee concepten ontwikkeld, de C&A-store die small, medium of large kan zijn en een compact-store in bijvoorbeeld een winkelcentrum. Maar de klant moet overal hetzelfde kunnen zien.’

‘Ik miste vooral een ziel bij C&A en ik zag geen concreet doel. Je moet als bedrijf een doel hebben. Ons motto is nu: we inspire you every day to look, feel and do good. Die spreuk houdt ons bij elkaar.’

U werd de eerste vrouwelijke ceo in de 181-jarige geschiedenis van C&A. Wilde de familie iets doorbreken?

‘De familie Brenninkmeijer wilde een vrouw. Maar zouden jullie ook de vraag hebben gesteld: u bent de tiende mannelijke ceo bij C&A? Hoe voelt dat? Ik ben een rolmodel zonder dat ik het wil zijn. Het is ook triest dat we het er nog steeds over moeten hebben.’

U heeft een team van vrouwen samengesteld en bent ook voorstander van een vrouwenquotum in bedrijven. Uw slogan is: vind je geen vrouw? Zoek verder.

‘Jaren geleden vond ik een quotum voor vrouwen overbodig. Maar het duurt zo lang voor we in de top van het bedrijfsleven evenwicht bereiken. Ik vind het vreemd dat nu 30 procent in de raad van commissarissen vrouw moet zijn. Waarom niet 50 procent? Het belangrijkste is dat iedereen gelijke kansen heeft.’

Jeanine Holscher van Blokker noemt het feminien leiderschap. Wat is uw rol bij C&A?

‘Ik kan alleen maar aangeven hoe ik leiding geef. Ik leid met kindness, vulnerability en cooperation. Wees aardig, durf je als leider kwetsbaar op te stellen en wees bereid om samen te werken. Ik wil geen ego’s in mijn team, dat past niet. Ik geloof ook niet in institutioneel leiderschap. Je wilt geleid worden door een mens, niet door een titel. Wie zichzelf op een voetstuk plaatst, weet niet wat er leeft bij de medewerkers.’

Giny Boer verhuisde voor C&A met haar man van Barcelona, waar ze werkte voor Ikea, naar Noordrijn-Westfalen. ‘Het appartement in Barcelona hebben we aangehouden.’ Lachend: ‘En veel dingen bij Ikea besteld om ons nieuwe huis in te richten.’ De tweelingdochters (23 jaar) wonen in Edinburgh en Londen. ‘Daar hebben we geen vestigingen, maar ze zijn dol op onze spijkerbroeken. We houden alledrie van mode.’

Bij de sanering moet C&A ook mensen ontslaan.

‘Ik wil het geen saneren noemen, maar transformeren. We moeten veranderen. We worden van een offline retailer een omnichannel retailer. We gaan nu honderd mensen aannemen voor technologie en digitalisering en kijken tegelijkertijd naar de bedrijfsstructuur op de hoofdkantoren. We moeten sneller en eenvoudiger worden.

‘We kunnen nog geen aantallen noemen van medewerkers die moeten vertrekken, omdat we in diverse landen in onderhandeling zijn met de bonden. Het is voor iedereen vervelend en het brengt onzekerheid met zich mee. In België is het proces reeds voltooid, in Duitsland is het nog gaande.’

En in Nederland?

‘Daar gaat het gemakkelijker. In Nederland gaat het vooral om verandering van posities, niet om ontslagen.’

C&A belooft onder uw leiding meer transparantie. Maar jaarcijfers geven jullie niet. Zo weten we niet hoe C&A er financieel voorstaat.

‘Nee, vanuit de historie doen we dat niet.’

Waarom niet?

‘Goeie vraag, maar een familiebedrijf hoeft geen cijfers te geven. Ik zou het ook zwak vinden om ze nu plotseling wel te leveren om daarmee te rechtvaardigen dat we in sommige landen mensen moeten ontslaan. Ik wil vooral transparant zijn in wat we doen en wie we zijn. We willen veel meer communiceren met onze klanten.’

C&A wil onder uw leiding ook duurzaam zijn. We hebben met de Schone Kleren Campagne gebeld, die ijvert voor duurzaamheid en sociale arbeidsomstandigheden, en zij zeiden: we merken nog niet dat er een nieuwe kapitein op de brug staat bij C&A.

Boer, afgemeten: ‘Als mensen iets weten wat wij niet weten, moeten ze naar ons komen. De wereld wordt een betere plek als we samenwerken. De deur staat hier altijd open.

‘We hanteren een zogeheten code of conduct voor onze leveranciers die door iedereen moet worden ondertekend. We controleren voortdurend of de voorwaarden worden nageleefd, ook onaangekondigd. Ik tolereer geen misstanden.’

Schone Kleren Campagne concludeert dat de rekening voor de coronacrisis bij de minst machtigen wordt gelegd, de katoenplukkers en medewerkers in de kledingfabrieken. Zo trok C&A in 2020 bij het uitbreken van de pandemie voor 166 miljoen aan orders in en werden de leveranciers ‘te laat’ gecompenseerd.

‘Dat speelde voor ik begon. Ik kan slechts aangeven dat ik C&A naar een nieuwe tijd wil leiden. We moeten leren van de geschiedenis, maar er niet in blijven hangen.’

‘We zijn een van de grootste afnemers van bio-katoen, dat groeit door regen en niet door irrigatie. Daar maken we babykleding en ondergoed van. Met Better Cotton Initiative helpen we kleine boeren die minder pesticide en water gebruiken, het geld gaat allemaal terug naar de boeren. Hun kinderen kunnen naar school en leven in betere omstandigheden. C&A is op dat gebied een grote speler.’

Kledingbedrijven zijn ook aansprakelijk voor de leveringsketens. Een Duitse mensenrechtenorganisatie heeft onder meer C&A voor de rechter gesleept. Een Indonesische leverancier zou zaken doen in de regio waar Oeigoeren worden onderdrukt.

‘Dat accepteren we niet. Maar we hebben schriftelijke garanties van die leverancier dat niets uit die regio in onze sokken zit. Als het niet klopt? Kom naar ons toe. Helaas konden we door alle coronamaatregelen niet zelf gaan kijken, dat maakt het extra gecompliceerd.’

C&A is na de militaire coup vertrokken uit Myanmar, al loopt er nog een procedure over een fabriek waar de de directie de vorming van een vakbond blokkeerde.

‘Die fabriek leverde een bepaald percentage kleding. Maar ik wil het niet meer hebben over Myanmar, omdat we er niet meer zitten.’

U brengt een deel van de productie terug naar Europa. In een nieuwe fabriek in Mönchengladbach worden binnenkort jaarlijks 800 duizend spijkerbroeken gemaakt.

‘We streven naar een betere balans in onze productie. Wat wil je in Azië produceren, wat doe je in Europa? We doen in deze bedrijfstak soms al tientallen jaren hetzelfde. We zijn als kledingindustrie te afhankelijk geworden van een aantal landen. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk.

‘Voor ons is 800 duizend spijkerbroeken niet zoveel, maar in Mönchengladbach gaan we gebruikmaken van robotisering en automatisering om zo duurzaam mogelijk te zijn. Dit project levert ook weer honderd nieuwe banen op. We werken samen met universiteiten en we zullen de verzamelde kennis delen met onze leveranciers in Azië.’

Wordt het een trend om meer fabrieken te openen in Europa?

‘We gaan kijken hoe het werkt in Mönchengladbach. Als het een succes wordt, kunnen we een volgende stap zetten. Ik geloof niet zo in vijfjarenplannen, al moet je wel een richting aangeven en een strategie ontwikkelen.

‘Door de coronacrisis konden alle langetermijnvisies bovendien de prullenbak in. Na mijn aanstelling in september 2020 ging alles in Duitsland op slot, die lockdown heeft maanden geduurd. Als bedrijf hadden we bovendien te maken met coronaregels in achttien landen. En dan heb je in Duitsland ook nog eens de deelregeringen met eigen regels. Zo werd corona ook een mentale test.’

U gelooft niet in vijfjarenplannen, maar waar staat C&A over vijf jaar?

‘Dan weet elke klant die bij ons binnenkomt: dit is C&A. Ik zeg altijd: onze handtekening moet zichtbaar zijn. Ik kan je nu al zeggen dat we in de opgefriste winkels 8 procent meer bezoekers hebben. De mensen zien al dat er iets gebeurt bij C&A.’

En merkt Schone Kleren Campagne dan ook dat C&A onder Giny Boer een andere weg is ingeslagen?

‘Het is niet alleen C&A, we moeten het als industrie doen. De kledingindustrie moet veranderen, dat vergt investeringen van ons allemaal. Het moet niet over één merk gaan. Onze deur staat open, ook voor de Schone Kleren Campagne. Je kunt een bedrijf een slechte naam bezorgen, maar daar schiet de industrie niets mee op. En de arbeiders van onze leveranciers al helemaal niet.’

Mindfulness en Failure Friday Giny Boer veranderde de vergadercultuur bij C&A. Ze begint elke bijeenkomst van haar managers met mindfulness. Die sessie wordt geleid door Jean Sebastien Guy, de Franse ‘chief people and culture officer’ van C&A, met wie ze al samenwerkte bij Ikea. Boer: ‘Dan zijn we stil met de ogen gesloten, Guy helpt je om je ademhaling te reguleren. Hij brengt ons helemaal in het hier en nu. Niemand vindt het zweverig, het duurt ook maar een paar minuten. De managers vindt het prettig, mindfulness helpt je om de juiste focus te vinden.’ Boer introduceerde verder ‘Failure Friday’, waarbij leiders zich kwetsbaar opstellen. ‘Een fout bespreken waar je van geleerd hebt. We willen vooral een lerende organisatie zijn. We doen ook sessies over normen en waarden, dan luisteren duizend medewerkers. Ik geef ook geregeld updates over het bedrijf. Zelfs vanuit Azië krijg ik te horen dat mensen het verschil zien. Zo creëren we het C&A-gevoel ook bij onze medewerkers. Omgekeerd hoor ik uit alle geledingen wat in ons bedrijf speelt. Care to dare, laat zien dat je om mensen geeft. Dan kan iedereen het beste uit zichzelf halen.’