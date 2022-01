Topverdieners hebben nu al het jaarinkomen binnen van iemand met minimumloon, berekent FNV

FNV-leden op Fat Cat Day in 2021, bij het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Beeld Sem van der Wal / ANP

Dat stelt vakbond FNV vrijdag op Fat Cat Day, een uit het Verenigd Koninkrijk overgewaaid fenomeen waarbij het verschil wordt belicht tussen grootverdieners en mensen met een minimuminkomen. De FNV kijkt hiervoor naar veertien ‘invloedrijke’ toplieden, die geregeld spreken met bewindslieden en wier bedrijven in het bestuur zitten van werkgeversvereniging VNO-NCW. De veertien zouden zich hard moeten maken voor een verhoging van het minimumloon naar bruto 14 euro per uur, vindt de vakbond.

Dat is voor een 21-jarige of ouder nu 10,48 euro per uur. Het nieuwe kabinet wil daar 11,06 euro van maken. Daar moet de komende vier jaar 7,5 procent bij komen, wat neerkomt op nog eens 80 cent erbij. Dat is nog steeds minder dan de FNV en de linkse partijen willen. ‘De verhoudingen zijn nog steeds ongelooflijk scheef’, zegt FNV-bestuurder Petra Bolster. ‘Van 10,48 bruto per uur kunnen werknemers amper rondkomen. Alleen al in de vitale sectoren werken zo’n 1 miljoen onmisbare mensen op of iets boven het minimumloon.’

De FNV kijkt speciaal naar bedrijven die profiteerden van de coronacrisis. Naast Ahold, waar Muller 6,28 miljoen euro verdiende in 2020, zijn dat uitzendconcern Randstad en PostNL. Daar verdiende Herna Verhagen 1,19 miljoen euro, terwijl de werknemers volgens de FNV kampten met hoge werkdruk.