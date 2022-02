Topman van verzekeraar ASR: ‘Als dit zo doorgaat, wordt verzekeren onbetaalbaar’

Medewerkers van de inspectie inventariseren vanuit een hoogwerker de schade die aan het stadion van ADO Den Haag is ontstaan door storm Eunice. Beeld ANP

ASR kreeg na de stormen Dudley, Eunice en Franklin van donderdag en vrijdag vierduizend schadeclaims, veel meer dan normaal. Bij dit soort calamiteiten heeft ASR een deel van het risico ‘herverzekerd’ bij buitenlandse partijen. ‘40 miljoen euro is voor onze eigen rekening, alles daarboven komt bij een herverzekeraar terecht’, aldus Baeten. ‘We houden rekening met één catastrofe per jaar van 30 miljoen en daar zitten we nu dus ruim overheen.’

Voor 2021 kan ASR nog gunstige cijfers overleggen. Het concern achter merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen boekte een winst van 942 miljoen euro, tegen 657 miljoen euro in 2020. Daarom kan ASR de aandeelhouders belonen met de aankoop van eigen aandelen – voor 375 miljoen euro over een periode van drie jaar - waardoor het dividend stijgt. ‘Onze solvabiliteit is stevig’, zegt Baeten. ‘We doen dit ook in de wetenschap dat onze aandeelhouders op die manier weer kapitaal zullen verstrekken.’

Verzekeren is ‘ons bestaansrecht’, stelt Baeten. Maar hij vreest hij een ‘point of return’, wanneer de klimaatdoelen te langzaam worden gerealiseerd. De overstromingen in Limburg – met minder schade dan de stormen afgelopen week – en de combinatie van stormen en overvloedige regenval illustreren volgens Baeten dat ‘de weergerelateerde schade’ de afgelopen vijf, zes jaar snel zal toenemen.

Daardoor komen de premies onder druk te staan. Baeten: ‘Daarom zetten wij zwaar in op CO2-reductie. We worden erkend als een van de meest duurzame verzekeraars ter wereld. Vanuit onze maatschappelijke rol willen we de schadelast beheersbaar houden. Het Verbond van Verzekeraars wil dat het Klimaatfonds van de overheid ook wordt gebruikt om de klimaatschade betaalbaar te houden.’

De opwarming van de aarde moet worden gestopt, zegt Baeten. ASR wil de uitstoot bij zijn verzekerde projecten met een waarde van 70 miljard euro in 2030 met 65 procent hebben gereduceerd. Daarvoor investeert de verzekeraar nog eens 4,5 miljard euro.

Het is bittere noodzaak, stelt Baeten. ‘Klimaat is de komende jaren een topdrie-risico. Straks krijgen we drie, vier catastrofes per jaar, dan worden de premies te duur voor de meeste mensen én kunnen verzekeraars niet langer dragen. En dan zijn we laat. Het collectieve bewustzijn over de noodzaak van de energietransitie groeit. Maar we kijken te veel naar anderen, terwijl iedereen de gevolgen merkt in zijn portemonnee.’