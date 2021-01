Topman Sanderink treedt af na veronderstelde bedreiging politie-inspecteur

Gerard Sanderink tijdens een overleg met Tweede Kamerleden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De 72-jarige Sanderink stapt op als topbestuurder van het beursgenoteerde ingenieursbedrijf Oranjewoud, diens dochters Antea Group en bouwbedrijf Strukton, en als bestuursvoorzitter bij ict-bedrijf Centric. Aanleiding voor zijn aftreden is de ‘onrust rond de persoon Gerard Sanderink’, meldden Oranjewoud en Centric maandagmiddag op hun website. Die zou niet in het belang van de bedrijven zijn. De excentrieke Quote 500-man raakte ­onlangs in ­opspraak na de veronderstelde ­bedreiging van een politie-­inspecteur.

De politiefunctionaris snelde enkele dagen voor Kerst een deurwaarder te hulp die op het hoofdkantoor van Strukton beslag moest leggen op ­Sanderinks telefoon. Daarmee zou de miljonair schadelijke berichten de ­wereld in sturen over zijn ex-vriendin, tegen wie hij al maanden een smaad- en lastercampagne voert en waarvoor hij ook is veroordeeld. Een driftige ­Sanderink weigerde zijn telefoon af te geven en zou volgens dagblad Tubantia hebben geroepen dat hij ‘een knokploeg’ op de inspecteur zou afsturen. Toen de telefoon eindelijk was ontgrendeld, bleek alle mail- en appcorrespondentie op afstand gewist.

Cybercharlatan

Het incident staat niet op zichzelf. Sanderink wordt achtervolgd door schandalen sinds hij twee jaar geleden een relatie aanging met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. De ­deskundigheid van zijn nieuwe liefde wordt door experts openlijk in twijfel getrokken, maar Sanderink dichtte Van Rijbroek een (informele) rol toe in zijn bedrijf Centric. Door de top van het ict-bedrijf werd dat met grote zorg bezien, maar iedereen met kritiek moest het veld ruimen. Met als gevolg dat bijna de gehele top van Centric in korte tijd is opgestapt.

Terwijl het rommelde bij Centric hield Sandrinks andere bedrijf, ingenieursbedrijf Oranjewoud – waarvan hij 98 procent van de aandelen bezit – hem het hand boven het hoofd. In de laatste aandeelhoudersvergadering dit najaar zei de voorzitter van de raad van commissarissen nog dat Sanderink meer respect verdient voor wat hij heeft opgebouwd.

Maar het jongste schandaal maakte zijn positie onhoudbaar. Niet alleen onder zijn eigen toezichthouders zwol de kritiek aan, maar ook in Den Haag. Zowel bouwbedrijf Strukton als ict-dienstverlener Centric hebben veel klanten bij de overheid, onder wie De Nederlandsche Bank. In een brief aan economieministers Hoekstra en ­Wiebes vroegen CDA-Kamerleden Omtzigt, Slootweg en Amhaouch zich vorige week af of het nog wel ‘gepast’ is voor de overheid om zaken te doen met ‘iemand die zich niet aan gerechtelijke uitspraken houdt en gezags­dragers bedreigt’.

Een dag na de Kamervragen kondigde de raad van commissarissen aan een ‘actievere rol’ te gaan spelen in het toezicht op Sanderink. Die zou daarop gisteren zelf zijn teruggetreden om ‘rust te creëren’.

Het imperium van Sanderink Gerard Sanderink (1948) startte eind jaren zeventig zijn eerste ict-bedrijf en begon in 1992 met de Sanderink Groep, later omgedoopt tot Centric. Met deze ict-aanbieder is Sanderink buitengewoon succesvol. De inmiddels schatrijke en excentrieke Tukker breidt zijn imperium daarna uit met de aankoop van ingenieursbureau Oranjewoud. Gezamenlijk hebben Centric en Oranjewoud (waaronder ook Strukton valt) een omzet van bijna 2,5 miljard euro. Wereldwijd zijn er meer dan 16 duizend werknemers. Centric heeft ruim vierduizend werknemers, van wie 2.900 in Nederland. Het is een van de grootste ict-dienstverleners in Nederland. In 2017 was de omzet 468 miljoen euro en bedroeg de winst 21,3 miljoen. Naast Sanderink Investments (Centric, Oranjewoud, Strukton, Antea) is er nog een tweede andere poot: Sanderink Holding. Hieronder valt onder meer Dutch Solar Systems, waarvan Van Egten (nog) directeur is. Quote schatte Sanderinks vermogen in 2017 op 530 miljoen euro.