Topman elektronicagigant Samsung weg ondanks nieuwe recordwinst

Zijn besluit kwam volkomen onverwacht. Dankzij met name de goede resultaten van de divisie reken- en geheugenchips heeft Samsung de winst kunnen opvoeren tot 10,8 miljard euro in het derde kwartaal. Nog nooit kon in drie maanden zoveel geld worden verdiend. De vraag naar chips is wereldwijd zo groot dat Samsung de prijzen fors heeft kunnen verhogen. Ook de verkoop van smartphones is boven alle verwachtingen. Samsung kan de vraag naar de nieuwe Galaxy Note 8 amper aan. Tot nu toe is er een recordaantal bestellingen binnengekomen. Vorig jaar lag het concern nog onder vuur omdat het vorige model Galaxy Note 7 spontaan kon ontploffen. Alle apparaten moesten worden teruggeroepen. Maar het imago van Samsung heeft als gevolg van de krachtdadige ingreep geen blijvende schade opgelopen.



Kwon stapt op zodra zijn huidige mandaat in maart volgend jaar afloopt. In een brief aan het personeel spreekt Kwon van 'een ongekende crisis'. Jay Y Lee is veroordeeld vanwege meineed, verduistering en omkoping. Hij zou vele miljoenen aan steekpenningen hebben laten betalen aan een vertrouweling van de inmiddels ook al afgetreden president Park Geun-hye. Kwon was sinds het gedwongen aftreden van Jay Y Lee het gezicht van Samung naar de buitenwereld.