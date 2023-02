Topman B&S weg na mogelijke belangenverstrengeling

Vliegtuigen landen om de minuut op Schiphol. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ook stelt het bedrijf de publicatie van de jaarcijfers, die voor 27 februari was gepland, uit. Het aandeel werd bijna 11 procent lager gezet. Volgens B&S, dat zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, spelen kwesties rond mogelijke belangenverstrengelingen, die een aanvullende toelichting in de jaarrekening 2022 vereisen. ‘Verschillende zaken hebben betrekking op transacties met verbonden partijen, waarbij ook het senior management van de vennootschap betrokken is. Deze zijn niet in overeenstemming met het strikte beleid van het bedrijf om belangenconflicten te voorkomen’, staat in een verklaring. Er is al langer onrust in de top van B&S. In december werd president-commissaris Jan Arie van Barneveld weggestuurd, op aandringen van oprichter Blijdorp. Ook de onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer stapte op.