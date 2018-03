Topman Akzo kreeg ruim 2 miljoen mee

Volgens het verslag is het dienstverband van Büchner 'met wederzijdse instemming' beëindigd, wat strookt met eerdere verklaringen over het vertrek van de oud-bestuursvoorzitter. Dat er in het jaarverslag wordt gesproken over een ontslagvergoeding, betekent volgens een Akzo-woordvoerder niet dat hij is ontslagen. Büchners vertrek zou vrijwillig zijn en 'vanwege de bijzondere omstandigheden in het afgelopen jaar' is gekozen voor een vergoeding.