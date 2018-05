Topman Air France-KLM Janaillac stapt op na stakingen, personeel wijst loonvoorstel af

De afgelopen maanden legden de piloten en het cabine- en grondpersoneel van Air France veelvuldig het werk neer uit onvrede over het uitblijven van een salarisverhoging. Hun vakbonden eisen een ogenblikkelijke loonsverhoging van ruim 5 procent. De 65-jarige Janaillac achtte zo'n snelle stijging onverantwoord en stelde zelf een verhoging van 7 procent voor, maar dan uitgesmeerd over vier jaar.



Toen de bonden dat bod naast zich neerlegden, besloot Janaillac hen te passeren en zelf een stemming onder het personeel te organiseren. 'Air France moet uit deze impasse komen', legde hij uit.Dat Janaillac niet op aarde is om de Franse vakbonden te behagen, liet hij van 2012 tot 2016 zien als bestuursvoorzitter van Transdev, in Nederland bekend als eigenaar van busmaatschappij Connexxion. Janaillac, die zijn opleiding genoot aan de Franse economie-opleiding HEC, zag er als baas van Transdev geen been in om onrendabele bedrijfsonderdelen failliet te laten gaan. In bijna anderhalf jaar halveerde hij er de bedrijfsschuld. Zo snel is het hem niet gelukt om de bezem door Air France te halen.