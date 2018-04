Topman Air France-KLM dreigt met vertrek als personeel salarisaanbod afwijst

Loonbod: 7 procent

De toekomst van het bedrijf is mogelijk in gevaar. Ik kan niet accepteren dat zich een ramp voordoet terwijl een meerderheid van het personeel helemaal niet meedoet aan de stakingen Janaillac

In plaats van een loonsverhoging van ruim 5 procent in één klap stelde Janaillac daarom een stijging van 7 procent uitgesmeerd over de komende vier jaar voor. Met dat bod gingen de vakbonden niet akkoord: zij willen per se een flinke verhoging voor het einde van 2018.



Janaillac passeert de vakbonden nu en legt zijn voorstel direct voor aan het personeel door middel van een elektronische stemming. Stemmen de Fransen vóór, dan delven de vakbonden het onderspit en krijgt ­Janaillac zijn zin. Stemt het personeel tegen, dan trekt de topman zijn conclusies, zo belooft hij in zijn verklaring. 'Air France moet uit deze impasse komen', legt Janaillac uit. 'De toekomst van het bedrijf is mogelijk in gevaar. Ik kan niet accepteren dat zich een ramp voordoet terwijl een meerderheid van het personeel helemaal niet meedoet aan de stakingen.'