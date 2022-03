Top PostNL België vast op verdenking van mensenhandel

In het pakkettensorteercentrum van post- en pakketbezorger PostNL in Sassenheim liggen pakketjes klaar. Beeld ANP

De aanhoudingen werden maandag gedaan tijdens invallen door de Belgische politie bij drie depots van PostNL in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Van de negen verdachten zijn er inmiddels zes vrijgelaten door de onderzoeksrechter, maar volgens berichten van Het Laatste Nieuws, die tegenover de Volkskrant zijn bevestigd, zitten topman Rudy Van Rillaer, zijn operations manager en een depotmanager nog altijd vast. Zij moeten vrijdag voorkomen bij de raadkamer .

De invallen van maandag maken deel uit van de strafzaak die in België loopt tegen het Nederlandse pakkettenbedrijf en het Britse GLS wegens ‘sociale fraude’. Volgens de Belgische justitie zou het Nederlandse bedrijf zich schuldig maken aan het mede-organiseren van grootschalige ‘sociale fraude’. In de tientallen dossiers die ze over het bedrijf verzamelde, gaat het over pakketbezorgers die zwartwerken, geen verblijfsvergunning hebben, zonder rijbewijs rijden en uren maken die niet worden geregistreerd.

Onderaannemers worden onderbetaald

Officier van justitie Gianni Reale, die de zaak aanhangig maakte, zei in een interview met de Volkskrant eerder dat die misstanden het gevolg zijn van de manier waarop PostNL de pakketbezorging heeft georganiseerd. Anders dan concurrent Bpost heeft het bedrijf zijn bezorgers vaak niet zelf in dienst, maar besteedt het – net als in Nederland – routes uit aan onderaannemers: kleine zelfstandigen die de routes op hun beurt ook weer uitbesteden. De tarieven die daarvoor gelden zouden zo laag zijn, dat ze bijna niet anders kunnen dan creatief boekhouden.

Volgens Reale is dat systeem niet alleen profijtelijk voor PostNL, maar levert het ook juridisch voordeel op. Bij overtredingen kan PostNL de verantwoordelijkheid afschuiven en wijzen naar de onderaannemers. Als het aan de officier ligt, komt daar verandering in. In de strafzaak, die in september dient, houdt hij de pakkettenreus direct verantwoordelijk. Het bedrijf riskeert boetes van 100.000 euro per overtreding en hoofdverantwoordelijken zouden zelfs gevangenisstraffen van drie jaar kunnen krijgen. ‘Dat kan gaan tot het hoogste echelon in het bedrijf.’

PostNL bevestigt dat er op dit moment nog een aantal collega’s wordt verhoord, maar wil geen uitspraken doen over wie dat zijn. De depots in Wommelgem en Willebroek zijn nog altijd verzegeld, het is niet bekend wanneer deze worden vrijgegeven en hoeveel pakketten er liggen.