Top Haagse zakenbank NIBC krijgt ruim 1 miljoen 'aanblijfbonus' na beursgang

Verkeerd signaal

Vakbond FNV vindt het onbegrijpelijk dat de Haagse zakenbank zo vlak na de ophef over de voorgenomen en al snel weer ingetrokken salarisverhoging van ING-baas Ralph Hamers de top met zulke bedragen extra beloont. 'Als je van je werk houdt, is een bonus van dit kaliber buitenproportioneel', zegt FNV-bestuurder Gerard van Hees. 'Zeker na de commotie rond de beloning van Hamers is dit onbegrijpelijk. Het is een totaal verkeerd signaal van NIBC.'



Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de belangenbehartiger van de particuliere beleggers, is kritisch. 'Een aanblijfbonus op zich is niet zo problematisch. Dat is goed voor de continuïteit van de bank na de beursgang', zegt VEB-directeur Paul Koster. 'Wat wel een probleem is, is dat de bonus niet gekoppeld is aan doelstellingen. Wie zoveel extra krijgt, moet in de toekomst wel echt gaan presteren.'