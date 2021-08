Toezichthouders willen strengere regels voor handel in cryptovaluta

Met deze ‘pinautomaat’ in New York kun je dollars omwisselen in bitcoins. Beeld Getty

Velen zullen de wereld van cryptomunten een walhalla vinden, met de extreme winsten die ze met de koop en verkoop kunnen behalen. Maar Gary Gensler van de Security Exchange Commission (SEC) plakt er liever de term ‘Wilde Westen’ op. Gensler, sinds maart de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond, neemt in ieder geval in woord afstand van het lossere beleid van zijn voorganger en pleit voor strengere regels.

Deze week heeft hij dat opnieuw gedaan, in een toespraak over crypto’s voor het Aspen Security Forum waaruit financieel persbureau Bloomberg citeert. Het zit hem dwars dat toezichthouders in zijn land nauwelijks controle hebben over wat er gebeurt in de uitdijende markt rondom cryptovaluta. Anders dan bij traditionele financiële producten kunnen aanbieders van cryptomunten vrijwel zonder beperkingen hun gang gaan. Dat was ook het beleid van Genslers voorganger, Jay Clayton.

Die tijd is voorbij. De voorzitter ziet overal ‘fraude, oplichting en misbruik’ ontstaan. Niet gek ook, want de extreme koersstijgingen van het afgelopen jaar hebben veel goudzoekers aangetrokken. ‘Op dit moment is er gewoon niet genoeg bescherming’, aldus de voorzitter. Zowel professionele investeerders als consumenten verdienen die, zegt Gensler.

Meer grip op cryptohandel

De voornemens komen niet uit de lucht vallen. Sterker nog: het politieke klimaat in de Verenigde Staten is zodanig veranderd dat zowel Democraten als Republikeinen pleiten voor een steviger grip van de overheid op de tot nu toe nauwelijks gereguleerde handel, waar simpelweg te veel geld in omgaat om deze links te laten liggen.

Ook buiten de Verenigde Staten gebeurt er het nodige op dit vlak. Zo is China al een tijdje bezig om meer controle over de cryptohandel te krijgen. Allereerst door de bedrijven die zich bezighouden met het delven van bitcoins of andere munten het leven zuur te maken. Veel van deze energieslurpende activiteiten hebben het land inmiddels al verlaten. Ook door de recente oproep van de centrale bank aan de financiële wereld om meer toezicht te houden op de cryptomarkt.

Toezicht DNB

In Nederland vallen bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld, én bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden, tegenwoordig onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank. Dit gaat echter over witwaspraktijken en niet over de bescherming van consumenten en andere investeerders tegen frauduleuze praktijken of koersmanipulatie. Op Europees niveau maken beleidsmakers plannen om ook hierin te voorzien, maar het kan nog wel even duren voordat deze concreet zijn, verwacht ING-econoom en cryptospecialist Teunis Brosens. Hetzelfde geldt overigens voor meer bevoegdheden van de SEC: ‘Ook hiervoor zullen wellicht wetten moeten worden aangepast.’

Los van de vraag wanneer het strengere toezicht in Europa en de VS daadwerkelijk komt, vindt de econoom het een goede ontwikkeling. Brosens kan zich vinden in de door Gensler gebruikte terminologie van het Wilde Westen: ‘Je moet constant op je hoede zijn omdat je door iedereen bedot kan worden. In de cryptohandel ben je nu op jezelf aangewezen.’

Dat moet en kan anders, vindt de ING-econoom: ‘Het is logisch dat toezichthouders in de VS en Europa meer bevoegdheden willen. Uiteindelijk is dat ook goed voor de gehele cryptosector. Het is niet vol te houden dat er geen regels zijn.’ Als de markt transparanter wordt en beleggers meer bescherming krijgen tegen koersmanipulaties of nepmunten, is dat volgens hem voor iedereen positief.

Digitale euro

De Nederlandsche Bank onderzoekt in Europees verband ook de mogelijkheden van een digitale euro, onder auspiciën van de centrale banken. In El Salvador zoekt de overheid het in een andere richting. Géén gereguleerde digitale munt, maar gewoon de good old bitcoin als wettig betaalmiddel, ook voor belastingen. Het Centraal-Amerikaanse land heeft daarmee de primeur.

Dit soort ontwikkelingen leidt tot opgetrokken wenkbrauwen bij het International Monetair Fonds. Vorige maand noemde het IMF het toestaan van bitcoin als wettig betaalmiddel ‘een stap te ver’. In een blogpost wijst het IMF op de grote koerswisselingen die een risico vormen. Zo piekte de bitcoin in april van dit jaar op 65 duizend dollar, om daarna in waarde te halveren. Onlangs kwam de munt sinds lange tijd weer boven de 40 duizend dollar, gebruikmakend van de geruchtenmolen dat Amazon binnenkort bitcoins zou accepteren. Dit bleek niet te kloppen, waarna de munt weer wegzakte. Het gaat, kortom, zoals gebruikelijk alle kanten op.

De laatste maanden speelt Elon Musk overigens ook een belangrijke rol bij die fluctuaties, door tweets de wereld in te sturen waarin hij zijn liefde voor bepaalde cryptomunten betuigt of juist niet. Als de SEC zijn zin krijgt, kan de Tesla-voorman dit in de toekomst niet meer doen zonder de hete adem van de beurswaakhond in de nek, verwacht Brosens.