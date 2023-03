Toezichthouder: energiebedrijven maken geen woekerwinsten, ondanks verhoging tarieven

Het windmolenpark van Urk in het IJsselmeer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een woensdag gepubliceerd onderzoek naar de grootste drie Nederlandse energiebedrijven. Aanleiding was de maatschappelijke verontwaardiging naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen vorig jaar. Daarbij viel vooral op dat de tarieven die verschillende bedrijven hanteren ver uiteen liggen. Onder meer in de Tweede Kamer bestaat bovendien grote bezorgdheid dat bedrijven de invoering van het prijsplafond voor energie misbruiken om stevige ‘overwinsten’ te maken.

‘Ik snap dat dat vermoeden bestaat, maar dat is dus niet het geval’, stelt ACM-voorzitter Martijn Snoep op basis van het onderzoek. Daarin staat dat de drie grote bedrijven al jaren een winst maken die tussen de 0 en 5 procent van hun omzet ligt. Snoep: ‘De hoge prijzen worden veroorzaakt door hoge inkoopkosten op de onstuimige energiemarkt.’ Nu de energieprijs sterk is gestegen, ligt de winst in procenten gemeten lager. Maar in euro’s proberen de drie grote bedrijven evenveel winst te maken als zij jarenlang gewend waren. Wat dus neerkomt op enkele tientjes per klant per jaar.

Volledige opening van zaken

De ACM koos voor een onderzoek bij de grootste drie energieleveranciers omdat die samen ruim de helft van alle Nederlandse huishoudens onder contract hebben. Een team van meer dan 35 medewerkers is een maand lang in de boeken van drie bedrijven gedoken. Ook heeft de ACM externe financiële experts ingehuurd om te helpen. De bedrijven waren verplicht volledige opening van zaken te geven.

De drie bedrijven reageerden eerder al publiekelijk zeer ontspannen op het onderzoek. ‘Ze zijn van harte welkom’, zei een woordvoerder van Vattenfall. Het bedrijf wilde naar eigen zeggen graag uitleggen hoe de inkoopmarkt voor energie door de energiecrisis ‘complexer’ was geworden.

Dat beeld wordt nu dus bevestigd. Op de groothandelsmarkt waar de bedrijven hun energie voor hun klanten inkopen zijn de prijzen vorig jaar extreem gestegen, en sinds de zomer ook alweer een heel eind gedaald. Die prijzen rekenen de energiebedrijven door aan hun klanten, zij het met enige vertraging. Daar komt nog eens bij dat de markt ook veel onvoorspelbaarder is, waardoor energiebedrijven ook een hogere risico-opslag betalen. Ook die rekenen zij door aan hun klanten.

Verschillende inkoopstrategieën

Het onderzoek gaat ook in op de grote verschillen tussen de aanbieders. Die zijn goed te verklaren uit de verschillende inkoopstrategieën die energiebedrijven hanteren. Zo probeert Vattenfall de tarieven voor variabele contracten in principe twee keer per jaar bij te stellen. Het bedrijf koopt daarom ruim op tijd energie in.

Eneco en Essent passen hun prijzen inmiddels elke drie maanden aan. Bij Greenchoice en Budget Energie, twee andere grote Nederlandse energie-aanbieders die nu niet door ACM zijn onderzocht, wordt het variabele tarief zelfs elke maand herzien. Al die verschillende strategieën betekenen ook weer dat er heel andere tarieven aan de klant gerekend kunnen worden.

Dat de winst bij de grote drie afgelopen jaar juist lager uitviel, heeft ook met die inkoopstrategie te maken. De bedrijven hielden er in hun modellen namelijk rekening mee dat veel klanten met vaste contracten ruim voor het einde van hun contract zouden overstappen. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat alle alternatieve contracten veel duurder waren. Energiebedrijven moesten voor deze onverwacht grote klantengroep nog wat extra energie inkopen, maar dan wel tegen veel hogere tarieven.

Naast het onderzoek naar de marges van de grote drie aanbieders, monitort de ACM sinds dit jaar ook nauwkeurig hoe de tarieven zich ontwikkelen bij alle bedrijven die energie aan consumenten verkopen. Woensdagmiddag publiceert de toezichthouder de cijfers over de maand februari. Nu al staat vast dat tarieven over de hele linie zijn gedaald. De groothandelsprijs van gas is dan ook alweer erg hard gezakt, van boven de 300 euro per megawattuur deze zomer tot minder dan 50 euro deze week. Enkele aanbieders kondigden de afgelopen weken al aan dat hun tarieven (deels) onder het prijsplafond komen te liggen. Bij de huidige prijzen zal dat binnen enkele maanden voor alle energiecontracten gelden.