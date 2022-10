Toezichthouder berispt energieleveranciers om vage duurzaamheidsclaims

Een windturbine van Greenchoice. Beeld ANP

Zo bracht Greenchoice een deel van zijn energie als groen aan de man, terwijl het in werkelijkheid ging om aardgas waarvan de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met bosaanplant. Greenchoice heeft de fout erkend en spreekt nu van ‘bosgecompenseerd gas’. Ook claimde het bedrijf de grootste inkoper van zonne-energie van Nederland te zijn, zonder die bewering te kunnen staven. Vattenfall zou ten onrechte de indruk hebben gewekt uitsluitend groene stroom te leveren.

Vattenfall laat weten ‘in de toekomst nog scherper te zijn om fouten of onduidelijkheden te voorkomen’. Greenchoice zegt eveneens de aanwijzingen van ACM serieus te nemen. Volgens een woordvoerder van het energiebedrijf is geen sprake geweest van misleiding, ‘anders hadden we een boete gekregen’. Het bedrijf stort ‘ter compensatie’ van de verkeerde teksten 450 duizend euro op de rekening van Natuurmonumenten. Of dit bedrag is afgedwongen door ACM, kon de woordvoerder niet zeggen. Vattenfall maakt 950 duizend euro over naar een duurzame instelling.

ACM zegt nauwer te gaan toezien op zogenoemde greenwashing, boodschappen waarin bedrijven zich groener voordoen dan ze zijn. Omdat beide energieleveranciers hun leven hebben gebeterd en een donatie hebben gedaan, legt de toezichthouder geen boetes op. ‘Wij waarderen het dat de bedrijven een flink bedrag schenken aan duurzame doelen ter compensatie voor de vage claims’, aldus ACM.