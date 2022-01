Toezichthouder ACM gaat bij Apple boete van 5 miljoen euro per week onder dwang innen

Volgens toezichthouder ACM blijft Apple op meerdere punten in gebreke. Beeld REUTERS

Op meerdere punten blijft het techbedrijf in gebreke, meent de waakhond, die daarom een eerder opgelegde last onder dwangsom gaat innen. Die bedraagt 5 miljoen euro per week dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt, met een maximum van 50 miljoen euro.

De ACM had vorig jaar bepaald dat Apple datingapps ook de mogelijkheid moest bieden om andere betalingssystemen dan alleen dat van Apple te gebruiken. Het Amerikaanse bedrijf kreeg daarvoor een deadline opgelegd die ruim een week geleden afliep. Apple stelde toen ook de regels aan te passen en daarmee aan de eisen van de ACM te hebben voldaan, ook al ging het techconcern ook in beroep tegen de uitspraak.

De aanpassingen die Apple deed zijn niet voldoende, zegt het ACM nu na onderzoek. Zo heeft het bedrijf de voorwaarden niet aangepast, waardoor datingapps nog steeds geen gebruik kunnen maken van andere betaalsystemen. Ze kunnen slechts hun interesse tonen, stelt de toezichthouder.

Drempels

Ook werpt Apple volgens de ACM een aantal drempels op voor het gebruikmaken van andere betaalsystemen, wat niet mag volgens de eisen van de waakhond. Zo lijkt het erop dat de datingapps moeten kiezen welk betalingssysteem zij gebruiken, terwijl meerdere opties naast elkaar mogelijk moeten zijn.

Apple ligt al langer en in meerdere landen onder vuur om zijn beleid rondom de App Store. Daarbij gaat het vooral om de commissie die het bedrijf verlangt van tussen de 15 en 30 procent en de eis dat het betalingssysteem van Apple wordt gebruikt. De uitspraak van de ACM ging alleen over datingapps, omdat die geklaagd hadden.

Overigens is de boete van tussen de 5 miljoen en 50 miljoen euro voor Apple niet veel. Het bedrijf maakte in het kwartaal tot en met september 21 miljard dollar winst. Omgerekend is dat meer dan 18,5 miljard euro.